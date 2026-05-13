Víctor Küppers, experto en psicología positiva y su consejo sobre cómo ser feliz: "Lo que necesitamos es oxitocina"

Cuando se trata de ser feliz, Víctor Küppers, experto en psicología positiva y, como él se define, conferenciante, lo tiene claro.

"Ser alegre no es una consecuencia. Ser alegre es una decisión", compartía en el podcast de Uri Sabat.

Sin embargo, esta decisión dista mucho de estar todo el día riendo y entusiasmado, en su lugar, defiende la búsqueda de una alegría genuina y profunda que surge de ser buena persona y actuar con propósito.

Eso sí, para conseguirlo hay que tener en cuenta varias claves y factores.

"Lo que necesitamos es oxitocina"

"Lo que necesitamos es oxitocina. La oxitocina es una hormona y, cuando la sientes, no se trata de esa euforia o ese entusiasmo momentáneo. No, no va de eso. Se parece más a una sensación de alegría profunda y calma", explica el especialista.

En su caso personal, por ejemplo, señala que encontraba esa hormona al ver a sus hijos dormir, por ejemplo.

Asimismo, pone el ejemplo práctico de estar en la cola del supermercado y dejar pasar a una persona que lleva solo dos productos. Ese simple acto de cortesía, hace que el cuerpo libere oxitocina de manera inmediata.

En este sentido, asegura que puede conseguirse mediante actos de amabilidad. "La amabilidad genera oxitocina", sostiene.

En una reciente conferencia en Zaragoza (Aragón), donde reunió a aproximadamente 350 personas en el Patio de la Infanta, apeló a la ciencia para explicar este concepto:

"La ciencia dice que cuando eres bueno te sientes mejor, cuando vives siendo buena persona el cuerpo desprende oxitocina. Porque cuando uno es coherente con su esencia uno se siente bien", afirmaba Küppers.

Simplificar la vida, parar y reflexionar

En un sistema que nos empuja constantemente a consumir para buscar la felicidad, Küppers asegura que "cuanto más simple es tu vida, cuanto más simplificas las cosas, es mucho más fácil ser feliz".

Sostiene la importancia de encontrar placer en lo cotidiano, mediante planes como pasear por la montaña, jugar al tenis o estar tranquilo en casa.

Asimismo, remarca la importancia de parar, reflexionar y tomarse la vida con calma y perspectiva.

"La vida es acelerada, pero tú no tienes por qué ir acelerado. O te obligas tú a parar o te obliga la vida", afirma el experto.

En este último aspecto, el profesional anima a "cuidar tus 2 metros cuadrados", aludiendo a atender tu entorno personal.

Si cada persona se encarga de mejorar su mundo inmediato con su familia, amigos y compañeros de trabajo, estará contribuyendo a que todo sea un poco mejor sin caer en la frustración.

Victor Küppers: El Secreto para Ser Feliz, Vender Más y Vivir con Sentido

En definitiva, el experto en psicología positiva no introduce grandes y difíciles conceptos para lograr la felicidad, centrándose en dejar a un lado el victimismo, ser una buena persona, cultivar relaciones profundas y elegir de forma consciente la actitud de nuestro día a día.