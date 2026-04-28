La Denominación de Origen Somontano se sumará al brindis colectivo por el Día Vino D.O. 2026 desde Huesca

Vuelve el Día Vino D.O., la gran fiesta anual del vino con denominación de origen.

La cita se celebrará el próximo 9 de mayo y reunirá a miles de personas por toda España en torno a una propuesta que combina divulgación, ocio y reivindicación del medio rural.

El evento, que alcanza su décima edición, tendrá como eje el enoturismo.

Bajo el lema: “El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!”, la jornada busca destacar el papel del sector vitivinícola como motor económico y social en estos territorios.

El acto central será un brindis colectivo y simultáneo que tendrá lugar a las 13.30 horas en toda España.

Participarán 30 denominaciones de origen de 13 comunidades autónomas en una iniciativa impulsada por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV).

Huesca, escenario de celebración

La Denominación de Origen Somontano se sumará al brindis dentro del evento “Somontano en Ruta”, que ese mismo día inaugura su tour 2026 en la plaza López Allué de Huesca.

Dentro de este evento, los asistentes podrán disfrutar de vinos de once bodegas, propuestas gastronómicas de seis establecimientos locales, intervenciones artísticas en directo sobre barricas y una sesión musical con DJ.

Cartel de la convocatoria. D.O. Somontano.

Todo ello en un ambiente pensado para celebrar el vino como experiencia cultural.

Más allá del carácter lúdico, el Día Vino D.O. busca acercar estos productos al público.

También pretende poner en valor su calidad, su arraigo territorial y su contribución a fijar población, generar riqueza y atraer inversión.

Como parte de la programación, la CECRV reconocerá este año a la periodista Sonsoles Ónega por su defensa del mundo rural y su apoyo al sector vitivinícola.

El galardón se entregará el 5 de mayo en Madrid, en un acto previo a la gran celebración del vino con denominación de origen.

La DO Somontano celebrará así el Día Vino DO 2026. Las treinta denominaciones brindarán por el vino D.O., por los valores que encierra y por su contribución a la creación de un turismo experiencial y colaborativo.