Ni Olite ni Valderrobres: la localidad de España declarada Conjunto Histórico con más de 1000 años de historia

El pueblo medieval de Aragón en que nació un rey de España.

Olite es una encantadora villa medieval en el centro de Navarra, famosa por albergar uno de los castillos góticos más impresionantes de Europa, el Palacio Real de los Reyes de Navarra.

Valderrobres por su parte, es uno pueblo de los más bonitos de España. Destaca por su casco antiguo empedrado, el imponente Castillo-Palacio y la iglesia gótica de Santa María la Mayor.

Cada uno tiene su encanto, eso es innegable, pero de la localidad de la que vamos a hablar hoy es Sos del Rey Católico.

La villa fue declarada Conjunto Histórico el 6 de junio de 1968, y entre sus muros guarda más de 1000 años de historia.

Hay constancia de civilización en la zona sobre el siglo I aC. Hacia el año 713 los árabes tomaron Sos por la fuerza de las armas, pero a principios del siglo XI la localidad volvía a estar en manos de los cristianos.

Sos del Rey Católico

Sos es un pueblo aragonés que vio nacer a uno de los reyes más importantes de la historia de España.

Se trata de Fernando II de Aragón y V de Castilla, más conocido como Fernando el Católico, quien nació el 10 de marzo de 1452 en este pueblo.

Feria Medieval El Nacimiento de un Rey en Sos del Rey Católico.

Antes solo se conocía como "Sos" y posteriormente, debido a este evento histórico, pasó a llamarse "Sos del Rey Católico".

A consecuencia de este nacimiento, cada año en el mes de marzo, este pueblo español revive el momento histórico en el que nace Fernando el Católico a través de una representación en la que participa toda la comunidad.

Duelo de espadas en Sos del Rey Católico. Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

La fiesta cuenta con un amplio programa de actividades en la villa con mercadillo medieval y recreaciones históricas que duran una semana.

El pueblo pertenece a la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza. Las 5 villas históricas que dan nombre a la comarca son: Ejea de los Caballeros (capital), Sos del Rey Católico, Uncastillo, Sádaba y Tauste.

Qué ver en Sos del Rey Católico

El pueblo español de Sos fue declarado Conjunto Histórico en 1968 por conservar intacto su trazado medieval, su muralla, el castillo del siglo XI y numerosas casas palaciegas de los siglos XV-XVI.

Es un ejemplo excepcional de arquitectura aragonesa y cuna del rey Fernando el Católico, lo que le otorga un valor histórico incalculable.

Vistas de Sos del Rey Católico Turismo de Aragón

El pueblo no es muy grande, pero tiene muchas cosas para ver y disfrutar. En una escapada de fin de semana, uno no se puede perder los siguientes monumentos:

Palacio de Sada: Palacio gótico del siglo XV donde nació Fernando II de Aragón. Hoy alberga un centro de interpretación sobre su vida.

Iglesia de San Esteban: Iglesia románica donde fue bautizado el rey. Destaca por su cripta y por albergar piezas artísticas medievales como el Cristo del Perdón.

Castillo de Sos del Rey Católico: Fortaleza medieval situada en lo alto del pueblo. Conserva la torre del homenaje y ofrece vistas espectaculares del entorno.

Murallas: El pueblo estaba rodeado de un recinto amurallado. Sin embargo, actualmente sólo se conservan algunas de sus puertas de acceso (como el Portal de Zaragoza o el Portal de la Reina) que recuerdan su pasado fronterizo.

Plaza de la Villa: Centro neurálgico medieval donde se celebraba el mercado. Conserva soportales y elementos históricos relacionados con el comercio.

Judería de Sos del Rey Católico: Antiguo barrio judío con calles estrechas y rincones con mucha historia, donde vivieron comunidades hebreas hasta el siglo XV.

Casa de la Villa: Ayuntamiento renacentista del siglo XVI, con elementos arquitectónicos típicos aragoneses y mucha historia administrativa.

Palacio Español de Niño: Palacio renacentista menos conocido pero muy interesante, accesible en visitas guiadas

¿Cómo llegar a Sos del Rey Católico?

La localidad está en la comarca de las Cinco Villas en la provincia de Zaragoza, por lo que llegar en coche desde la capital aragonesa es sencillo.

Salimos de Zaragoza por la N-232, hasta Alagón donde nos salimos, y tomamos las A-126 hasta Tauste, donde cogemos la A-127 que lleva hasta Sos del Rey Católico.

La distancia total es de unos 120 km, por lo que se tarda 1 hora y 20 minutos. Una distancia muy asequible para un día de excursión o una escapada de 2-3 días.