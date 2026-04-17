Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sandwichera más práctica: por 19,99 euros y 3 programas

Pocas cosas hay más útiles que aquellos pequeños electrodomésticos que te ahorran tiempo y esfuerzo en la cocina.

Desde una buena airfryer hasta una cafetera o una simple sandwichera, estos dispositivos acaban convirtiéndose en imprescindibles en cualquier hogar, facilitando tareas rápidas y cómodas en cuestión de minutos.

En este sentido, destaca una de las últimas novedades de Lidl. La sandwichera Silvercrest 3 en 1, únicamente disponible para compra online pero que espera generar una fuerte expectación entre la clientela a partir del día 20 de abril, con su llegada a las estanterías de las tiendas.

Uno de sus grandes atractivos es el equilibrio entre funcionalidad y precio, ya que puede conseguirse por solo 19,99 euros, una cifra difícil de igualar para un producto tan versátil.

Una sandwichera 3 en 1

Efectivamente, su principal valor está en la versatilidad. No es solo una sandwichera, sino un electrodoméstico 3 en 1 capaz de preparar sándwiches, gofres y alimentos a la parrilla. Una solución práctica para quienes buscan rapidez sin renunciar a variedad en la cocina.

Dispone de dos placas de cocción intercambiables, fabricadas en acero inoxidable, aptas para lavavajillas y con revestimiento antiadherente. Una característica clave, ya que facilita tanto la limpieza como la extracción de los alimentos sin que se peguen o se rompan.

Sanwichera Silvercrest 19,99 euros Lidl

Cuenta con dos compartimentos que permiten preparar hasta dos sándwiches al mismo tiempo, lo que la hace especialmente útil para hogares de tres o cuatro personas.

Además, incorpora dos indicadores luminosos: el rojo señala que el aparato está en funcionamiento, mientras que el verde indica que ya está listo para su uso.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, tiene un peso de 2,2 kg y unas dimensiones de 24,5 x 23,8 x 10,8 cm. Un tamaño compacto que permite guardarla fácilmente en cualquier espacio de la cocina sin que resulte incómoda.

Las tres funciones de la sanwichera: grill, gofres y sanwich Lidl

Por último, incluye detalles prácticos como un asa de agarre seguro, un sistema recogecables y un manual de instrucciones con recetas, pensado para sacar el máximo partido desde el primer uso.

Opiniones

La sandwichera no ha pasado desapercibida entre los clientes, siendo recomendada por un 93% de antiguos compradores.

Así lo refleja también las valoraciones del producto, con un 4,6 sobre 5 de valoración y más de 40 comentarios, entre los que destaca su calidad-precio y su fácil usabilidad.

"Muy buen precio para las características y la calidad del producto", comenta un usuario.

Otras sandwicheras de Lidl

"Busca, compara y si encuentras algo mejor, quédatelo", dice el refranero español. En este sentido, conviene revisar otras opciones de Lidl.

Destaca una de las sandwicheras más baratas de la marca, otro modelo Silvercrest disponible por 12,99 euros, elaborada con aluminio y también con capacidad para hacer dos sándwiches al mismo tiempo.

Sanwichera 12,99 euros Lidl

Algo más cara que las opciones anteriores, por 22,99 euros, destaca otra sandwichera de Silvercrest. Eso sí, con una ventaja que marca la diferencia, sus placas extragrandes XXL.