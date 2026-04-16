Fecha confirmada: abre un nuevo parque infantil en Zaragoza con piscina de bolas, toboganes y karts

Zaragoza está de enhorabuena. Un nuevo parque de juegos gigante abre la semana que viene en los Porches del Audiorama.

EnjoyPark abre sus puertas el miércoles 22 de abril a las 18.00 con una promoción especial: los 100 primeros niños entran gratis.

El nuevo espacio cuenta con todo lo necesario para la máxima diversión de los pequeños de la casa, piscina de bolas, circuito de karts, zona de colchonetas y diferentes atracciones infantiles.

Enjoy Park

El nuevo local de 3.000 metros cuadrados, está ubicado en la planta baja del centro comercial Los Porches del Audiorama, donde antiguamente estaba el Alcampo.

Se trata de un espacio de diversión para niños desde los 3 hasta los 12 años de edad, e incluye un gran parque de bolas, karting eléctrico y camas elásticas.

Este nuevo espacio acoge diversas zonas específicas para cada rango de edad, en función de las actividades que se lleven a cabo en cada área. Igualmente, en el local se podrán celebrar todo tipo de fiestas infantiles como cumpleaños u otros eventos para los niños.

El horario de lunes a viernes del nuevo parque será de tardes, de 16.30 a 21.30. Los fines de semana y festivos, el horario se amplía y estará abierto de 11.00 a 22.00.

El nuevo parque de bolas en el barrio supondrá una gran alternativa de ocio para los vecinos de la zona y del centro, ya que la oferta de ocio infantil en Zaragoza está concentrada a las afueras y en los grandes centros comerciales como Puerto Venecia o Torre Outlet.