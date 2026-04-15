EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de ‘La Ópera de los Tres Centavos’ con Coque Malla en el Teatro Principal
El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes 20 de abril, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de la obra ‘La Ópera de los Tres Centavos’ en el Teatro Principal de Zaragoza. Un musical, dirigido por Mario Vega y protagonizado por Coque Malla, con una puesta en escena grotesca, personajes cínicos y el humor negro como principal atractivo.
El texto es original del poeta Bertolt Brecht, en colaboración con la escritora Elisabeth Hauptmann, y la música que acompaña es del compositor alemán Kurt Weill.
Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del jueves 23 de abril a las 19.00 horas. Solo habrá un único ganador.
Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar).
Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes 20 de abril.
Crimen y juego sucio con ritmo musical
En un Londres de entreguerras, donde la miseria y la corrupción conviven con el lujo, Coque Malla es Mackie Navaja, un despiadado y carismático delincuente que controla las calles con puño de hierro.
Por su parte, Omar Callicchio es Jonathan Peachum, dueño de un matadero en decadencia, quien ha construido su fortuna explotando a los mendigos.
Cuando Polly (Carmen Barrantes), la astuta hija de Peachum, se casa en secreto con Mackie, se desata una guerra de intereses: Peachum no puede permitir que su hija esté con un criminal que no controla, y Mackie no está dispuesto a ceder su poder.
En una ciudad donde los hombres son carne de cañón y la estrategia se basa en quién explota mejor a quién, Mackie tendrá que sobrevivir entre traiciones, canciones sarcásticas y un humor ferozmente crítico.
Un espectáculo con historia, música y mucho humor. ¡No pierdas la oportunidad de asistir!