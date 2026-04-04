Ya es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal puede prohibirte instalar un aire acondicionado en tu piso, según el art. 7.1

La Semana Santa marca el adiós al frío y la llegada del buen tiempo… y con ella, miles de españoles empiezan a planificar su verano.

Más allá de cuadrar las vacaciones en el trabajo, hay una idea que se repite cada año: instalar un aire acondicionado. ¿Quién no ha sufrido un agosto a 40 grados lamentando no haberlo hecho a tiempo?

Y es que, aunque pueda parecer un trámite sencillo, instalarlo requiere cierta planificación, ya que no es algo que se pueda gestionar de un día para otro.

La instalación implica realizar una pequeña obra, incluyendo la colocación de los habituales condensadores en el exterior de la vivienda. Algo que, dependiendo a quién preguntes, afecta a la estética de los edificios.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

En este punto es precisamente donde entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal, ya que al intervenir en elementos comunes como la fachada, el tejado o los patios, es necesario contar con la aprobación de la comunidad.

Concretamente, el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el propietario "podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad".

En otras palabras, viene a significar que cualquier decisión que altere la apariencia del edificio o su seguridad, como instalar un aparato de aire acondicionado, debe ser consultada con la comunidad.

En este sentido, una decisión como instalar un aire acondicionado suele requerir la aprobación en junta, la cual decidirá sobre su viabilidad o no en base al sistema de mayorías que recoge el art. 17 de esta ley.

La limitación se extiende a elementos comunes, como es la fachada, por lo que nada impide al propietario de instalar este aparato en su terraza interior o patio. Donde tendrá plena libertad.

Consecuencias de poner un aire acondicionado sin permiso

No es la primera vez que sucede. Existen varias sentencias que prevalecen la protección de la estética del edificio por encima de los intereses particulares de un propietario.

En caso de decidir instalarlo sin consultar, la comunidad podrá obligar al propietario a retirar el aparato y, si se niega, a emprender acciones judiciales frente al mismo, pudiendo llegar incluso a tener que pagar indemnizaciones y gastos de reparación de la fachada.

Adicionalmente a lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, habrá que comprobar lo que digan los estatutos de la comunidad, ya que pueden tener directrices específicas, así como la ordenanza municipal de ruido y estética urbana.