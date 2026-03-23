El pequeño pueblo donde se hace el mejor vino de España: cuenta con unas 10 millones de cepas

Para gustos, los colores… o mejor dicho, los vinos. Identificar uno de calidad exige algo más que intuición: hay que atender al aroma, al cuerpo, al color y, por supuesto, al sabor.

No todos compiten en la misma categoría: no es comparable un vino añejo con un crianza, ni un blanco con un tinto. Cada uno responde a su estilo, su tiempo y su origen.

En este contexto, el mes de marzo ha vuelto a situar el foco en la excelencia vinícola con la celebración de los premios VinEspaña, en donde una bodega de un pequeño pueblo aragonés, ha salido con un feliz palmarés.

Este certamen, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enología, tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad al trabajo de los enólogos, reuniendo cada año una destacada participación de muestras procedentes de todo el país.

El jurado, compuesto por un panel de cata de expertos, en su mayoría reconocidos enólogos, junto a periodistas especializados y otros profesionales del sector, consolida a VinEspaña como uno de los concursos más prestigiosos del panorama nacional.

Vino Care, Tinto sobre Lías

En la edición de 2026, celebrada en Medina del Campo, más de 1.200 vinos han sido evaluados en un exigente proceso de selección. Entre todos ellos, Bodegas Care ha destacado con fuerza, logrando un total de cuatro medallas.

Desde un pequeño pueblo aragonés con más cepas que habitantes (alrededor de diez millones), esta bodega ha llevado el nombre de Cariñena a lo más alto.

En concreto, ha obtenido dos medallas de Gran Oro la máxima distinción del certamen, por sus vinos Care Tinto Sobre Lías 2025 y Care Finca Bancales 2022.

El palmarés se completa con dos medallas de Oro, reflejo de la versatilidad de sus elaboraciones tanto en tintos como en blancos.

Así que sí, podríamos decir que el mejor vino de España nace en la tierra de un pequeño pueblo aragonés: Cariñena.

Cariñena

Pero hablar de Cariñena es hablar de historia y de cultura del vino. Esta localidad es la capital de una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de España y sede de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, una de las más antiguas del país y la primera reconocida en Aragón.

El visitante puede adentrarse en este universo en el Museo del Vino de Cariñena, donde se desvelan los secretos de elaboración de unos vinos que hoy se exportan a mercados tan exigentes como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o China.

La Fiesta de la Vendimia de la D.O. Cariñena está declarada ya de interés turístico nacional.

Además, la localidad forma parte de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena, conocida como 'El vino de las piedras', que integra una treintena de bodegas. Visitas guiadas, recorridos por viñedos y catas convierten la experiencia en un auténtico viaje sensorial.

Entre sus tradiciones más singulares destaca la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, durante la cual la Fuente de la Mora mana vino (sí, vino) tras el tradicional pisado de la uva por parte de los vecinos.