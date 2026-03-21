Ni Belchite ni Alquézar: el 'pueblo mágico' con 30 km de rutas y que es ideal para una escapada de primavera

A una semana y media de la Semana Santa, siento comunicarte que las ofertas de viaje más atractivas han desaparecido.

Basta una búsqueda para darse cuenta de que los vuelos en estas fechas son impagables, y de los hoteles... mejor ni hablamos.

No hace falta pegarse dos horas de vuelo para llegar a un destino atractivo. Las escapadas rurales están de moda, y planes tan simples como dar un paseo, ver monumentos y comer bien y barato, nunca han dejado de estarlo.

Uno de los pueblos más bonitos del Pirineo para llevar a cabo esta escapada es Jasa, una localidad de 90 vecinos perteneciente a la provincia de Huesca, enclavada en el Parque Natural de los Valles Occidentales y reconocida como 'Pueblo Mágico de España' gracias a su entorno de cuento, su patrimonio y autenticidad.

Cómo es Jasa, en Huesca

Es uno de esos pueblos que impactan desde el momento en el que comienzan a asomar desde la carretera. Se asienta al margen izquierdo del río Osia, a la entrada de un valle rodeado por sierras.

Una vez dentro del pueblo, lo mejor y más recomendable es comenzar la visita dando un paseo por el casco urbano de Jasa.

Este viene acompañado de calles empedradas con cantos rodados, pensadas para el paso del ganado y evitar el barro, y una arquitectura que está reconocida como conjunto urbano de interés arquitectónico. Haciendo honor a su belleza.

Calle en Jasa www.pueblosmagicos.es

Durante un momento del paseo se llegará inevitablemente a su gran plaza central, de dimensiones poco habituales en otros pueblos del Pirineo. Es el lugar donde discurre toda la vida social del pueblo, concentrando casi la totalidad de servicios y eventos que se celebran.

Qué ver en Jasa

Para aquellos apasionados del patrimonio, pueden añadir como paradas en su caminata la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, iniciada en el s. XIII y de la que destacan sus muros sólidos, pilares gruesos y arcos fajones. No tiene pérdida, ya que su torre sobresale por encima de las casas de alrededor.

Así es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Jasa www.pueblosmagicos.es

Situada a las afueras, también merece una visita la ermita de San Pedro, del s. XVI. Hoy museo etnográfico del pueblo.

En este sentido, para los más curiosos, también se puede visitar el Museo Casa Moní. Este se encuentra en la casa de dos hermanos, Alejandro y Santiago Hijos, y recopila antiguos aperos de labranza, herramientas de cocina, fotografías y demás enseres que permiten imaginarse la vida de antaño en la localidad.

30 km de rutas

Más allá del casco urbano y su patrimonio, Jasa es un destino estrella para los amantes del senderismo y el trekking.

La localidad cuenta con rutas que permiten disfrutar de bosques, pastos de altura y panorámicas pirenaicas. Su término municipal está atravesado por el GR-15 y desde Jasa parten varios senderos de pequeño recorrido señalizados. Haciendo un total de 30 km de rutas señalizadas.

Por la cabecera del valle pasa el GR-11 y el entorno sirve de punto de partida para ascensiones más clásicas como el Bisaurín o travesías hacia el ibón de Estanés. Dos de los ascensos más famosos de la zona, pero de cierta complicación.

Después de una caminata y de descubrir los encantos de Jasa, lo mejor es integrarse en la vida social y hacer un merecido parón en el bar del pueblo, el Chasa, un lugar más que recomendable si te gusta la cocina tradicional.

Asimismo, un plan alternativo para completar la escapada al Pirineo es hacer un recorrido por pueblos cercanos e igualmente encantadores. Como Ansó, Villanúa o Canfranc.