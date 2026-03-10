Abre en Zaragoza una nueva tienda de una gran juguetería: "Es importante que haya proyectos locales"

La infancia siempre encuentra el modo de volver y de recordarnos momentos de felicidad. Muchas veces solo es necesario rodearse de aquellas personas que te hacen rememorar esa inocencia o simplemente adentrarse en un local lleno de juegos, muñecas o peluches.

Y es que una juguetería es un lugar mágico, donde parece que los sueños se hacen realidad y todo es posible fuera de la vida cotidiana. Con esa filosofía nació la juguetería Abracadabra, cuyo nombre ya implica magia.

Esa empresa aragonesa cuenta con dos tiendas físicas, además de la online, una en Zaragoza ubicada en Gran Vía, 26, y otra en Castellón, en la calle Alloza, 80. Ahora sigue creciendo con otra apertura en la capital aragonesa, en concreto, en el centro comercial Puerto Venecia.

Se instala en la primera planta de la zona de terrazas, en el local que antes ocupaba Izas (que se ha mudado) y según adelanta la marca, la apertura está prevista para la segunda o tercera semana de abril.

Para Juguetes Abracadabra es una apertura “especialmente significativa”, ya que al ser una empresa aragonesa, creen que “es importante que en grandes complejos comerciales también haya presencia de proyectos locales y especializados, no solo grandes cadenas nacionales o internacionales”.

La nueva tienda ofrecerá una propuesta muy completa que incluye juguetes educativos (STEM), juegos de mesa, construcción, muñecas, figuras y productos de coleccionismo, así como las principales licencias y novedades del sector, entre otros productos.

En su catálogo trabajan marcas reconocidas como Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Hasbro, Deqube, Lego, Funko o Tachán, combinando grandes firmas internacionales con marcas especializadas.

En definitiva, su objetivo es crear un espacio donde el juego sea protagonista, con asesoramiento cercano y una experiencia pensada para familias, coleccionistas y amantes del juguete en todas sus etapas.

Igualmente, la apertura supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo y estará acompañada de una inauguración con distintas activaciones dirigidas a público familiar.

Sin duda, es de valorar que en tiempos en los que las pantallas captan toda nuestra atención, los juegos y los juguetes mantengan su espacio en los más pequeños, pero también en adolescentes, jóvenes y adultos.

Con esta nueva apertura, la ciudad suma un rincón donde los juguetes no solo se venden, sino que cuentan historias y construyen las primeras aventuras de quienes cruzan la puerta.

Una experiencia mágica

Muchos de los clientes ratifican ese sentimiento al entrar en su local. Por ejemplo, así lo relata un visitante de la tienda de Zaragoza en una reseña de Google.

“Entrar en Abracadabra es como caer por la madriguera del conejo: de pronto te encuentras en un mundo donde todo parece posible y cada estante esconde una sorpresa que no sabías que estabas buscando. Pero lo verdaderamente extraordinario no son los juguetes, sino que al otro lado del mostrador hay alguien de carne y hueso que sabe exactamente por dónde guiarte en ese laberinto de maravillas”, comienza a relatar su experiencia Paco.

“No estás solo ante un catálogo infinito. Hay una persona que te escucha, que te pregunta la edad del niño, qué le entusiasma, en qué necesita un pequeño empujón, y que con esa información te lleva directamente al juguete perfecto. Con la precisión de quien lleva años recorriendo ese país de las maravillas y conoce cada rincón”, valora.

“Y lo mejor: a precios que no te obligan a elegir entre regalar bien o llegar a fin de mes. Abracadabra no es una tienda. Es una invitación a creer que la magia todavía existe en las cosas pequeñas”, finaliza este cliente.