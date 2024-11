Ángela Jordá, diseñadora de la marca de ropa aragonesa que lo agota todo: "Los primeros meses han sido una locura"

Con mimo y al detalle. Ángela Jordá junto a su equipo te reciben con una sonrisa en su oficina situada en el centro de Zaragoza. Ese trato cercano y cuidado es el que transmiten con sus prendas. La diseñadora de ropa tenía muy claro que quería fundar su marca con su propio estilo por lo que hace un año y medio se lanzó a la aventura y fundó su sello personal, 'LaGanini'.

Esta marca de ropa, aunque toma un enfoque de 'slow fashion' con colecciones de ropa con piezas limitadas, ha sufrido un crecimiento de gran envergadura que no tiene límites y llega a lugares tan remotos como Estados Unidos o Japón, o personajes relevantes del mundo de la moda e 'influencers'.

"Me rondaba la idea de emprender, quería hacer algo más personal, más cuidado, en el que se viese un poquito de mi personalidad", expresa Ángela Jordá, propulsora y diseñadora de las creaciones de la marca. Aunque los inicios pueden dar vértigo, esta joven de 32 años, enfrentó con mucho ahínco y ganas este proyecto que comenzó ella sola. "El proyecto nace en mi casa, cambié la ubicación de todo para montarme una oficia real dentro de mi casa", recuerda contenta esta joven.

Ángela junto a parte de su equipo en su oficina en Zaragoza. E. E.

De eso ha pasado un año y medio, del que casi gran parte del camino hasta ahora se lo ha labrado ella sola: "Los primeros meses han sido una locura. Ahora no entiendo ni cómo podía con todo, pero la verdad es que he crecido muchísimo. Tenía claro que había que apostar por el proyecto", cuenta Ángela. Ya en un primer momento lanzó una primera colección con 200 unidades de las que tuvo que enseguida ampliar el stock.

Ahora cuenta con cinco trabajadoras que le ayudan en diferentes áreas y afrontan los nuevos proyectos entre todas. "Los primeros pasos han sido duros, pero creo que, por suerte, no he sufrido mucho por el camino como otras personas", destaca.

Aunque esta diseñadora es valenciana, siente Zaragoza como su casa y por ello se animó a afincar su proyecto en la ciudad. "Zaragoza me daba la oportunidad de tener más estabilidad y estoy súper contenta de haber emprendido aquí", relata. Además, ha visto como la gente le ha abierto los brazos sin dudarlo: "Se implica mucho en los proyectos que salen de aquí", explica Ángela.

Mercado internacional e 'influencers'

Desde los primeros pasos que dio como marca, 'LaGanini' tuvo un repunte internacional de vértigo que le llevaron a realizar contratos con transportistas internacionales rápidamente: "Me di cuenta de que la marca tenía una buena acogida fuera de España", relata Ángela. Ha llegado a momentos que la venta internacional superaba con creces la nacional, aunque ahora se encuentran más igualadas.

Sus blusas y chaquetas viajan por el mundo a puntos tan lejanos como Estados Unidos o más cercanos como Reino Unido o Francia. Aunque otros países como Emiratos Árabes o Japón también mandan lo que admite supone un "gran reto" por el tema de aranceles.

Así trabajan en 'LaGanini'. E. E.

Además de ello, han tenido grandes aliadas por parte de expertas en moda e 'influencers' que no tardaron en trabajar junto a ellas. Grandes iconos de la moda tanto española como portuguesas como Laura Somoza, Mayte Salido o Vicky Montanari han llevado sus prendas. "Esto nos ha ayudado mucho. Estoy segura de que sin esta ayuda no hubiera podido crecer tan rápido", expresa Ángela.

Sin embargo, no solo llegan a las 'influencers' sino que actrices como Elizabeth Debicki (Diana de Gales, en 'The Crown') o íntimas amigas de Kim Kardashian han pedido sus prendas. "No sabemos si la llevará, pero nos emociona mucho y te das cuenta de que tu marca gusta", comenta emocionada la diseñadora.

Con una colección recién lanzada en el mercado con más de 5.000 unidades, Ángela Jordá y su equipo de 'LaGanini' ya miran a proyectos futuros y a un 2025 que promete mucho. De esta manera, se quieren mudar a una oficina de mayores dimensiones para poder realizar 'showrooms' para así acoger a las clientas y mostrar sus colecciones.

Así, su marca se confecciona con dos grandes colecciones, una de otoño-invierno y otra de primavera-verano, que resultan un "éxito". Por ello, en cada intermedio suelen lanzar pequeñas cápsulas de ropa para animar a las clientas y "crear comunidad". Estas van desde conjuntos de pantalón y camisa, blusas, abrigos y chaquetas, que se han convertido en imprescindibles en los armarios de mucha gente.

'LaGanini' trabaja las prendas con mimo y cariño. E. E.

'Made in Spain'

A pesar de que tienen un gran enfoque internacional, no se olvidan de que sus raíces están en España y todos los procesos, desde la confección de las telas hasta el embalaje se hace 'made in Spain'. La confección de las prendas se realizan en su mayoría en Cataluña, pero están comenzando a traer esa labor hacía talleres de aquí en Zaragoza. "Apostamos por la gente de la zona", resalta Ángela.

Además, algo que valoran mucho es la sostenibilidad y por tanto todos los tejidos son 100% algodón ecológico, orgánico y con certificado. "Todo se fabrica en España y a la mayor cercanía posible, incluso, los tejidos", detalla.

En tanto a los tejidos, la originalidad y la frescura de 'LaGanini' prima en que la propia Ángela los diseña: "Me di cuenta de que diseñando los estampados y personalizándolos conseguíamos un producto muchísimo más único y difícil de ver en el mercado", explica. Así ha logrado consolidar una marca "muy ecléctica" y muy personal.