El restaurante de Zaragoza con el menú más barato: 9,90 euros por entrante, primer plato y postre

Zaragoza no solo es conocida por su rica historia y arquitectura, sino también por ser uno de los auténticos paraísos para los amantes de la gastronomía y de la cocina tradicional aragonesa. Una ciudad que combina a la perfección tradición gastronómica con modernidad y que es capaz de satisfacer a todos los paladares y bolsillos.

Y es que, más allá de su conocida zona para tapear y su amplia selección de pinchos, Zaragoza también cuenta con algunos de las mejores tascas, bares y restaurantes para disfrutar de los mejores productos frescos y de alta calidad, así como de deliciosos menús a precios muy competitivos.

Esto es justo lo que te espera en uno de los locales que más arrasa en el centro de Zaragoza. Un local que combina lo mejor de una cafetería, con lo mejor de un restaurante y un bar. Un local que se define a sí mismo en su web como "cosmopolita y abierto" y con una "particular visión del lifestyle". Hablamos de Café Nolasco, un auténtico paraíso de la cocina internacional con un toque moderno y desenfadado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Café Nolasco (@cafenolasco)

En él podrás encontrar una buena cantidad de propuestas gastronómicas atractivas para todos los paladares y que también es conocido por ser uno de los locales favoritos para los desayunos y el vermuteo en la capital aragonesa. Sus tapas y aperitivos son otro de sus grandes reclamos, pero también lo es su carta y sus menús.

Este último figura entre los más baratos de la capital y puede disfrutarse de martes a viernes con una versión gastro hecha menú única. Un menú diferente cada día y con platos de cocina casera y saludable con toques internacionales. Este puede probarse de 13:30 a 15:30 esos días de la semana y se divide en un entrante, un principal y un postre o café, además de pan y una bebida por sólo 9,90 euros.

Una de las mejores croquetas

Más allá de su interesante menú y carta que te animamos a descubrir en el propio local, entre sus especialidades también te encontrarás con uno de los platos favoritos por muchos locales y turistas. Hablamos de sus famosas croquetas.

Una croqueta cremosa y con un intenso sabor a jamón que es una de las tapas estrella de este local y que fue "la mejor croqueta de jamón del mundo en 2019" y "la mejor croqueta de Zaragoza en 2021". Un imprescindible que no te puedes ir sin probar.

"En mis 50 años nunca he comida una igual y que me perdone mi madre", "Las croquetas están deliciosas recomendadas 100%", "Una croqueta muy buena, cremosa y con mucho sabor, de lo mejor que he comido. Merecen la pena"... Estas son solo algunas de las muchas valoraciones positivas que pueden leerse sobre esta especialidad del local.

Más allá de esta delicia gastronómica, la cocina de Café Nolasco destaca por estar diseñada para que la experiencia culinaria se disfrute en compañía: "La carta se ha pensado para que todos los platos o la mayoría de ellos se puedan compartir, de este modo, probarás el doble de platos, y disfrutarás el doble", explican en su propia web.

Un local que no te puedes perder en el centro de Zaragoza y que podrás encontrar situado en la calle de San Jorge, 18, en pleno Casco Antiguo de la ciudad.