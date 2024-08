El restaurante de carretera en la A-2 que ofrece un menú recomendado por la Guía Repsol por menos de 13 euros

Los desplazamientos por carretera en estos días de verano aumentan exponencialmente. En los viajes largos se recomienda detenerse al menos cada dos horas o cada 150 o 200 kilómetros para descansar. Un buen lugar para hacer una pausa puede ser uno de los muchos bares y restaurantes de carretera de España.

La buena gastronomía no está reñida con los bares o las áreas de servicio, y podemos encontrar autenticas maravillas para el paladar durante el trayecto. Se dice que los camioneros son unos buenos críticos gastronomicos, y precisamente del mundo de la carretera surgió la Guia Michelin y la Repsol.

La guía Michelín otorga Estrellas, y la Repsol, Soles. La Guía Repsol, que fue creada en el año 1979, reparte Soles entre los restaurantes de alta cocina y Soletes a aquellos locales que son más accesibles para el público. Dentro de ellos se encuentra un restaurante de carretera zaragozano que triunfa con su menú de comida tradicional por menos de 13€; se trata del Área 280.

Área 280 en Calatorao

Calatorao, famosa por su excelente piedra negra, tiene sus orígenes en la ciudad celtibérica de Nertóbriga, cuyos restos podrás ver en las proximidades de la localidad. Su núcleo urbano está presidido por su castillo, al que los musulmanes llamaban “castillo de piedra”, fue construido a comienzos del siglo XIV. La localidad zaragozana tiene su encanto, y si se dispone de tiempo pasear por sus calles es una delicia.

Si lo que necesitamos es una parada técnica, para comer y seguir el viaje el Área 280 tiene una oferta exquisita y para todos los bolsillos. El restaurante cuenta con locales a los dos lados de la autovía A-2, a la altura del kilómetro 281, y están abiertos las 24 horas del día. Para comer tienen una amplia oferta, pero lo que más convence es su Menú del día.

De lunes a viernes ofrecen un menú con cinco primeros y cinco segundos para elegir a un precio de 12,5€. Tienen también un “Menú aragonés” y por 22€ se puede disfrutar de la auténtica gastronomía de la tierra: aceitunas negras, migas con huevo frito, chuletas de ternasco, postre, pan, agua y vino Montesierra Somontano.

Tiene más de 400 reseñas en Google y los comentarios en su gran mayoría son positivos: “Sorprende porque es distinto a un restaurante de carretera. Puedes comer de menú o platos combinados o sueltos. Hay mesas fuera y no ponen pegas si vas con tu comida. Recomiendo dentro con aire acondicionado carnes a la brasa muy buena y económica. El servicio te atiende si comes de menú, sí es de platos sueltos, te llaman desde la barra. No pasa nada. Tienen variedad de productos y se ve un sitio limpio. Un descubrimiento y no hay muchas opciones de Madrid a Zaragoza” comenta Kmareando.

Su especialidad, como decíamos, es la comida aragonesa, con brasa, torreznos, migas... En la carta también se pueden encontrar diferentes cachopos: el aragonés, navarro, asturiano y madrileño. La carta cuenta con información detallada sobre alérgenos.

Son varios los que en las reseñas, hablan de los torreznos del Área 280, y tiene sentido cuando descubrimos que recibieron un premio hace unos años por ellos. Los tienen en la barra por si quieres pedir una tapa, o te los pueden añadir si quieres en las migas del menú.

Torreznos. Area 280

En el Área 280 encontramos también un pequeño rincón de tienda. Se trata de un puesto de productos aragoneses de calidad. Si pasas por Aragón pero no te da tiempo a detenerte y disfrutar de su gastronomía, puedes llevártela a casa. Tienen gran variedad de vinos, algunos embutidos, y destacan en la estantería una gran colección de imágenes de la Virgen del Pilar.

Este restaurante cuenta con amplios salones, con capacidad para 60 comensales, lo que resulta muy cómodo para grupos y autobuses.Además, el amplio parquin siempre cuenta con plazas libres y es gratuito.