Una mujer es apuñalada por su expareja en Las Fuentes (Zaragoza): el atacante ya ha sido detenido

Calle de la Batalla de Lepanto número 15 donde se ha producido el ataque Google Maps

La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza para tratar las heridas.

Una mujer de 60 años ha sido víctima de una brutal agresión en la madrugada de este jueves en Zaragoza. La víctima, de origen cubano, ha sido atacada por su expareja de 37, quien le ha infligido varias puñaladas.

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la agresión ha tenido lugar en la vivienda de la víctima en la calle Batalla de Lepanto número 15 en el barrio de Las Fuentes. El aviso ha sido dado tras varias llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar.

Ante las llamadas, se presentó una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana que localizó a una mujer con varios cortes y golpes.

Así, se procedió al traslado de la víctima al Hospital Miguel Servet para recibir asistencia sanitaria y en estos momentos señalan que no corre peligro su vida.

La llegada de la Policía Nacional también propició la detención del agresor.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Dos meses del asesinato de Silvia

Unos hechos en un barrio zaragozano que tienen muy presentes la pérdida de Silvia a manos de su expareja en Zaragoza.

La víctima, peluquera y vecina de Las Fuentes, fue abatida a disparos minutos antes de ir a abrir el negocio que regentaba en el barrio hace escasamente dos meses.

Su atacante se quitó la vida posteriormente con un tiro en la cabeza tras haber acabado con la vida de Silvia.