Cinco detenidos y varios heridos en una reyerta con barras de metal y armas blancas en Calatayud (Zaragoza)

Polígono Industrial de Mediavega donde se produzco la reyerta en Calatayud Google Maps

Una reyerta con un gran número de implicados se ha saldado con una persona herida por arma blanca y cinco detenidos en Calatayud, en Zaragoza.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del martes, sobre las 15.30, cuando en el Polígono Industrial de Mediavega comenzó a producirse una reyerta entre dos grupos.

Los implicados mantenían rencillas previas por motivos que por el momento se desconocen. De ahí comenzó una pelea en la que se hizo uso de objetos contundentes, entre ellos barras de hierro y armas blancas.

Por el momento se tiene constancia de que varios implicados resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Uno de ellos fue tratado por lesiones producidas por arma blanca.

Se desconoce el número total de implicados ya que la investigación por parte de la Policía Nacional se mantiene abierta.

Por todo ello, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención, hasta el momento, de cinco presuntos autores de los hechos. Se les imputa delitos de lesiones y riña tumultuaria.