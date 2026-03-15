La Policía Nacional detiene en Zaragoza a un hombre por cometer más de 30 delitos en apenas un mes y medio

La Policía Nacional ha informado de la detención el pasado 3 de marzo de un hombre al que se le atribuyen presumiblemente más de una treintena de hechos delictivos en apenas mes y medio en Zaragoza.

La investigación comenzó con las denuncias de varias comunidades de vecinos, todas ellas del entorno del barrio del Arrabal y ponían en conocimiento de la Policía Nacional la sustracción de los bombines de las puertas de los cuartos de suministros del vecindario.

En total 27 comunidades de vecinos denunciaron la sustracción de los referidos apliques, sumando 127 los efectos denunciados.

Los elementos sustraídos están hechos de latón, material con fácil salida en el mercado de compra-venta de chatarra si bien hasta el momento no se había dado esta modalidad de forma tan repetitiva, reiterada y en un espacio y tiempo tan reducido.

Además, según ha comunicado la Policía Nacional de Zaragoza, los agentes encargados de llevar a cabo la investigación pudieron comprobar que la misma persona identificada como presunto autor de la sustracción de los bombines era presumiblemente el autor de cinco robos con fuerza en interior de vehículos dentro de garajes de comunidades de vecinos de la misma zona.

Así pues, a primera hora de la mañana del pasado 3 de marzo el presunto autor fue detenido. En la conducción del miércoles 4 de marzo se le trasladó hasta el Tribunal de Instancia y una vez oído en declaración el hombre quedó en libertad.