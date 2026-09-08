El clúster de la energía alega contra el decreto de centros de datos para garantizar una regulación "viable y estable"

El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que establece los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos.

El documento reúne seis bloques de alegaciones y un total de 68 propuestas.

Con ellas, Clenar busca reforzar la seguridad jurídica, garantizar la viabilidad técnica de las medidas y evitar que las nuevas exigencias puedan resultar desproporcionadas.

El clúster comparte la necesidad de ordenar el crecimiento de los centros de datos y de acompasar su demanda eléctrica con nueva generación renovable. También considera prioritario seguir avanzando en eficiencia energética e hídrica, resiliencia y soberanía digital.

No obstante, Clenar reclama que la futura regulación se mantenga dentro de los límites de la habilitación legal existente y respete principios como la proporcionalidad, la intervención mínima, la confianza legítima y la seguridad jurídica.

Entre las cuestiones planteadas se encuentran la cobertura legal del Real Decreto, los requisitos de conexión, su ámbito de aplicación y el calendario previsto para acreditar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Las alegaciones también proponen revisar las diferencias entre el futuro marco español, la regulación europea y las normas vigentes en otros Estados miembros. A juicio del clúster, estas diferencias podrían generar desventajas competitivas.

Junto a estas consideraciones generales, el documento incorpora además observaciones concretas con el objetivo de contribuir a una regulación que combine los objetivos de sostenibilidad y resiliencia con la viabilidad y competitividad del sector.

Acceso a la red y nuevas exigencias

Uno de los principales puntos que plantea Clenar tiene que ver con la relación entre el acceso a la red eléctrica y los nuevos requisitos de sostenibilidad. El clúster defiende que ambos aspectos deben abordarse en momentos jurídicos diferentes.

Según su planteamiento, los permisos de acceso y conexión deben tramitarse conforme a la normativa eléctrica general. Las nuevas condiciones de sostenibilidad, en cambio, deberían acreditarse antes de que el centro de datos se conecte efectivamente a la red.

Por ello, solicita que los permisos que ya hayan sido solicitados, estén en tramitación o se encuentren suspendidos continúen resolviéndose conforme al régimen jurídico general.

El objetivo es evitar que los nuevos requisitos de sostenibilidad se conviertan en motivos adicionales para denegar permisos de acceso y conexión.

Protección para los proyectos en marcha

Clenar también reclama garantías para las iniciativas que ya cuentan con permisos o han realizado inversiones, así como para aquellas que tienen avanzados sus procedimientos urbanísticos y ambientales.

El clúster considera que la futura normativa debería tener en cuenta el grado de madurez de cada proyecto. También pide evitar que retrasos administrativos ajenos a los promotores terminen provocando la denegación o caducidad de permisos.

En sus alegaciones, plantea además que estas circunstancias no puedan derivar en la ejecución de garantías ni en la pérdida de inversiones ya realizadas.

Eficiencia energética e hídrica

En el apartado técnico, Clenar propone revisar la exigencia de cumplir de forma simultánea los niveles máximos de eficiencia energética e hídrica. El motivo es que indicadores como el PUE y el WUE dependen de factores como la tecnología de refrigeración, el clima o las características de cada instalación.

El PUE (Power Usage Effectiveness) mide la eficiencia energética de un centro de datos, mientras que el WUE (Water Usage Effectiveness) hace referencia a su eficiencia en el uso del agua.

Por ello, el clúster plantea incorporar factores correctores y fórmulas alternativas de cumplimiento. El objetivo es mantener unas metas ambiciosas sin obligar a todos los centros de datos a recurrir a una única solución tecnológica.

Las alegaciones también ponen el foco en la cantidad de nueva capacidad renovable y de almacenamiento que podría ser necesaria si se mantiene el planteamiento actual del proyecto de Real Decreto.

En este sentido, Clenar considera necesario revisar los mecanismos previstos para garantizar que las nuevas exigencias puedan aplicarse de manera efectiva y proporcionada.

El documento plantea, además, alternativas para acreditar el suministro de energía renovable de los centros de datos. Con ello, busca compatibilizar los objetivos de descarbonización con la ejecución de los proyectos y evitar exigencias desproporcionadas en materia de nueva generación renovable y almacenamiento.

Revisión de las penalizaciones

Otro de los aspectos cuestionados son los recargos sobre peajes y cargos, que pueden alcanzar el 500 %, así como la pérdida de los permisos de acceso y conexión en caso de incumplimiento.

Clenar defiende que las consecuencias económicas deberían guardar relación con el perjuicio causado al sistema y que se excluyan aquellas situaciones que no sean imputables al titular.

Antes de aplicar medidas que puedan llegar a provocar el cierre de una instalación, el clúster propone priorizar mecanismos de subsanación, planes de corrección y ajustes proporcionales.

Aragón busca mantener su atractivo inversor

Clenar considera igualmente necesario que la regulación española esté alineada con el marco europeo y con la experiencia de otros Estados miembros.

El objetivo es evitar que las nuevas condiciones generen barreras de entrada o desventajas competitivas que puedan desviar inversiones hacia otros países.

Para evaluar ese posible impacto, el clúster reclama completar la memoria de impacto normativo con un análisis detallado de los costes económicos, administrativos, energéticos, territoriales y ambientales asociados a la norma.

La cuestión cobra especial relevancia en Aragón. Según el informe citado en las alegaciones, las inversiones planificadas o en curso relacionadas con centros de datos en la comunidad superan los 47.000 millones de euros.

El desarrollo de estos proyectos puede reforzar la posición de Aragón como uno de los principales polos europeos de infraestructuras digitales, además de generar actividad para los sectores energético, industrial, tecnológico y de servicios.

Los proyectos identificados actualmente en la comunidad representan alrededor de 2.500 MW de potencia asociada a centros de datos, lo que consolida a Aragón como uno de los principales polos de desarrollo digital de Europa.

Con sus alegaciones, Clenar defiende un crecimiento de los centros de datos compatible con la transición energética, el uso responsable de los recursos y el fortalecimiento de la soberanía digital.