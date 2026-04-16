Siete empresas más se unen al DAT Alierta: "Va a posicionar a Aragón como el epicentro tecnológico de Europa"

Siete empresas y entidades han formalizado su interés por instalarse en el edificio central de oficinas del futuro DAT Alierta, en Zaragoza. Se trata de Inetum, Wanatop, el Clúster ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia.

Las siete nuevas compañías y entidades que se ubicarán en el DAT Alierta compartirán edificio con Siemens, empresa que ya confirmó su presencia en junio del año pasado, y se suman a otras dos presencias ya anunciadas en el nuevo distrito tecnológico del norte de Zaragoza: Circe e Integra.

La ubicación de las empresas en el nuevo edificio de oficinas, para el que ya se ha solicitado la correspondiente licencia urbanística municipal, está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028.

Aunque aún queda espacio disponible en ese futuro edificio de oficinas, desde el Gobierno aragonés sostienen que su ocupación está avanzando a un ritmo acelerado, dadas las altas expectativas empresariales que genera el DAT Alierta.

Con estas incorporaciones, el DAT Alierta “va a seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa”, ha subrayado la vicepresidenta en funciones del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, que ha intervenido en la apertura de la tercera y última jornada del congreso tecnológico ‘The Wave’ en Zaragoza.

Una jornada para jóvenes

Esta última jornada está enfocada al público joven, con centenares de jóvenes llenando las salas del Palacio de Congresos de Zaragoza, y con la mirada puesta en que serán los trabajadores que convivan con la inteligencia artificial.

“Las generaciones jóvenes son vistas demasiadas veces con recelo, analizadas sesgadamente con el prisma de la experiencia, sin ser conscientes de que ese hecho solo se supera con el tiempo. Tenemos que confiar en vuestra capacidad de entender el mundo y transformar el futuro con vuestro talento”, ha afirmado Vaquero.

No en vano, la vicepresidenta en funciones les ha definido como la “Generación DAT”, que convertirá a la Comunidad en una “tierra de oportunidades” que “solo será posible con el talento de su gente”.

Otro gran evento de centros de datos en febrero de 2027

Con esta tercera jornada se pone punto y final a ‘The Wave’ 2026, ya pensando en lo que será la edición de 2027. Pero no será el único gran evento tecnológico del próximo año, ya que Zaragoza también será la sede del ICT Summit los días 16 y 17 de febrero.

Este ICT Summit será una cumbre europea que buscará atraer a gobiernos de la Comisión Europea y nacionales e industrias.

“El objetivo es unirse y juntarse con operadores de IA, desarrolladores, empresas de energía, tecnología y computación para tratar temas como la computación, la regulación, las inversiones, todo ligado a los centros de datos”, ha expuesto José Friebel, representante de Infra X Media.