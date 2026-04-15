Amazon invita a la UE a unificar las "27 regulaciones" en IA: "Europa corre el riesgo de quedarse atrás"

Los nuevos pasos que está adoptando la inteligencia artificial y que va a dar en el futuro han protagonizado la segunda mañana del congreso tecnológico ‘The Wave’ en Zaragoza. Ya con 20.000 inscritos, esta cita quiere posicionarse como un referente en la revolución digital que está viviendo todo el planeta.

Pero, para dar los pasos adecuados, las empresas demandan un marco regulatorio único, al menos en el conjunto de la Unión Europea.

Así lo ha expuesto Sasha Rubel, directora de Políticas Públicas para IA Generativa en Amazon Web Services, que ha invitado a la Unión Europea a unificar las 27 normativas sobre inteligencia artificial que dispone, una por Estado miembro.

“Europa está en un punto de inflexión. Europa corre el riesgo de perder su talento y quedarse atrás. Necesitamos un verdadero mercado único, pasar de 27 sistemas regulatorios a 1. Debemos animar al sector público a ser un adoptante emblemático de la IA”, ha expuesto Rubel.

Para esta responsable de AWS, el talento y los negocios están preparados, y la tecnología avanza a gran velocidad, por lo que el futuro de Europa, a su juicio, depende de las decisiones que se adopten conjuntamente.

“Tenemos la oportunidad de pasar de andar en bicicleta en negro y blanco a avanzar lentamente hacia lo que podemos colectivamente ver como nuestro futuro”, ha remarcado Rubel.

Y es que, añade, los potenciales beneficios no solo se encuentran para las empresas, sino que también apunta a repercutir en las condiciones laborales de los trabajadores que sean capaces de adaptarse.

“Las empresas pagarán un 40% más de salario por las habilidades digitales correctas, por los individuos que están discapacitados o que tienen literatura y competencia en inteligencia artificial”, ha añadido.

La IA agéntica, el nuevo paradigma

Pero, conforme avance la IA, será capaz de dar nuevos pasos a la hora de la toma de decisiones. Hasta ahora, la IA asesora, predice y ayuda a adoptar las mejores decisiones, pero el paradigma que está llegando es el movimiento hacia una empresa autónoma, como ha explicado Manel Martonara, de NTT Data.

“La IA ya no se limita a asesorar o aconsejar, sino que es capaz de tomar decisiones, ejecutar acciones, de forma supervisada por los humanos. Eso cambia el paradigma”, ha subrayado Martonara, durante su intervención en ‘The Wave’.

Y estos procesos deben introducirse en el organismo de toda una empresa, desde la alta dirección hasta los distintos procesos productivos.

“La IA no te va a quitar el trabajo, pero alguien que trabaje con la IA, sí. Si escogéis un proceso crítico, necesariamente va a viajar alrededor de vuestros departamentos. O conseguís tener un sponsorship al más alto nivel, o esto no va a fallar por la tecnológica, sino por la gestión del cambio”, ha añadido Martonara.

Zaragoza, en el epicentro de la revolución tecnológica

La segunda jornada ha comenzado con la bienvenida de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien celebra que la capital aragonesa se haya convertido en un punto de encuentro y debate sobre la gran revolución tecnológica.

Natalia Chueca, en la apertura de la segunda jornada de 'The Wave' Gobierno de Aragón

“Vivimos una revolución comparable a la aparición de la electricidad e Internet. Ahora, no solamente consumimos ese cambio, sino que ahora Zaragoza lo está liderando”, ha avanzado Chueca.

Desde asistentes virtuales para mejorar la relación con los ciudadanos hasta un gemelo digital en el que anticipar las distintas decisiones que se toman en la ciudad, Zaragoza quiere subirse a esta ola tecnológica que se agrupa en ‘The Wave’.

“El objetivo es ser útil a los ciudadanos, para que sea una ciudad más segura, preparada, social y resiliente. Esto no es futuro, está sucediendo ya en Zaragoza. La verdadera innovación no es la que impresiona, sino que debe ser útil en el día a día de todas las personas”, ha remarcado la alcaldesa.