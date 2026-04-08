La fresa de Huelva se reivindica en el centro de Zaragoza: "La venden a 5 euros/kilo y a nosotros nos pagan 1"

La fresa de Huelva ha conquistado el centro de Zaragoza. Agricultores de UPA de la provincia andaluza han repartido centenares de tarrinas a todos los zaragozanos que se han acercado este miércoles al reparto gratuito en la plaza de Santa Engracia.

Bajo el lema #YoComoFresasDeHuelva, esta campaña quiere difundir y defender el producto español y su calidad.

Uno de los asuntos en los que se quieren centrar es la delicada situación del campo, con unos costes disparados que no se ven reflejados en los resultados que ellos reciben.

“Los precios de la fresa de Huelva hoy están a 4,99 o 5,50 euros el kilo. Mientras estos consumidores están pagando 5 euros por un kilo de fresa, nuestros agricultores las van a cobrar a menos de 1 euro. Y de ahí van a tener que detraer el envase, la tarrina, la mano de obra, de recolectarla, el manipulado, o el transporte”, ha denunciado Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva.

Y es que, detrás de la fresa de Huelva, hay 100.000 puestos de trabajo, entre los que se encuentran procedentes de países como Ghana, Honduras, Ecuador, Colombia, Marruecos, o Guatemala.

Esta campaña nació hace tres años tras un episodio de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. A partir de ello, optaron por difundir el producto nacional.

“En vez de salir a criticar la fresa de Marruecos, dijimos que íbamos a poner en valor lo que tiene la fresa de Huelva, que son sanas, seguras y sostenibles. El 98% de las fresas que se crían son de Huelva, son de España”, ha resaltado Piedra.

Estos agricultores onubenses han recibido el apoyo de sus compañeros de UPA en Aragón, conscientes de la importancia de difundir la calidad del producto nacional.

“En Aragón tenemos muchos productos que tienen mercados europeos y en terceros países. Tenemos acuerdos comerciales en los que no se ha contado con los agricultores y ganaderos, y están entrando una serie de productos que están en duda de su calidad”, ha denunciado el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche.

Ante ello, piden a la ciudadanía y a los consumidores que lean las etiquetas y compren productos de proximidad, tanto españoles como europeos.