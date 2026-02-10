Los hoteles de Zaragoza, llenos al 76% por la FIMA: "Parada la huelga de maquinistas, podrían mejorar las cifras"

Vuelve a Zaragoza la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), uno de los principales certámenes internacionales del calendario ferial de la ciudad. Este martes, el rey Felipe VI ha inaugurado el certamen, con una afluencia que ya se ha dejado notar. Sin embargo, para este año, las previsiones de ocupación hotelera muestran un ligero descenso.

Unas cifras comparadas con respecto a las dos últimas ediciones, según datos recabados por Horeca Hoteles Zaragoza y provincia entre sus asociados. De este modo, la previsión global de ocupación durante los días de celebración de FIMA 2026 se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en 2024 y 2022.

FIMA 2026

Unos datos que se reflejan en la estancia media, que pasa de 2,45 días en 2022 y 2,35 días en 2024 a 2,09 días en la actual edición. Este comportamiento apunta a viajes más cortos y a una mayor concentración de las estancias en los días centrales.

Así, para este año, se prevé un nivel global de ocupación de casi el 76% frente al 78 de 2024 y el 81 de 2022. Pese a este ajuste, los hoteles volverán a registrar picos elevados de ocupación muy similares a los registrados en las ediciones anteriores de esta Feria.

De esta manera, la noche con mayor demanda será la del miércoles 11 al jueves 12 de febrero, con una previsión del 87,50%, prácticamente el mismo nivel que en la edición de 2024.

Asimismo, según los datos obtenidos en la encuesta de Horeca, los establecimientos alojativos superarán el 87% de ocupación la noche del 11 al 12 de febrero y alcanzarán el 80 del 10 al 11.

Interior de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) 2026. E.E

Para el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, estos datos confirman la tendencia que ya se apuntaba en años anteriores de acortar y concentrar la estancia en la Feria.

También, apunta a que tras desconvocarse la huelga de maquinistas en el transporte ferroviario podrían mejorarse estas cifras aumentando las decisiones de viaje, especialmente en desplazamientos de corta duración.

Y es que, para una Feria como la FIMA, con un fuerte componente de visitantes profesionales, "la fiabilidad del tren es absolutamente estratégica”.

En cuanto al perfil del visitante, se prevé que el 82,89% sea turismo nacional y el 17,11 internacional, con un ligero incremento del peso del mercado extranjero respecto a la edición anterior.

En este contexto, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia se mantienen como las principales comunidades emisoras, mientras que Francia, Portugal, Italia y Reino Unido encabezan las procedencias internacionales.

Por ello, se trata de una Feria que es un ejemplo del papel de los profesionales en la economía local. “Las ferias y los congresos internacionales son uno de los principales motores del turismo urbano. No solo llenan hoteles, sino que proyectan la imagen de Zaragoza al exterior. Por eso es fundamental preservar, cuidar y potenciar la marca ciudad, apostando por eventos de primer nivel, como la FIMA, que refuercen nuestro posicionamiento”, afirma el presidente.

Desde Horeca Hoteles Zaragoza se remarca que mantener una oferta potente de ferias y congresos, acompañada de buenas infraestructuras y conexiones fiables, es clave para consolidar a la ciudad como destino competitivo dentro del mapa nacional e internacional de eventos.