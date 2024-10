David Felipe, alcalde de Calatorao: “Ojalá Blackstone sea la punta de lanza para atraer más empresas”

Ilusión y satisfacción en Calatorao con el anuncio de la macroinversión de Blackstone para construir un campus de centros de datos en el municipio. Este fondo de inversión norteamericano va a invertir hasta 7.500 millones de euros en estas instalaciones, que en el municipio esperan que sea la “punta de lanza” para atraer a más empresas de este sector y entrar en la nueva economía tecnológica.

Así se ha mostrado el alcalde de Calatorao, David Felipe (PSOE), que ha destacado el intenso trabajo llevado a cabo durante los últimos años casi en secreto para que esta inversión se traduzca en realidad. “Había indicios, pero sin saber lo que venía. Estas cosas se gestionan muy despacio y con mucho secretismo. Hasta que no está hecho, no sabes ni quién viene ni nada”, ha recordado.

De hecho, como ejemplo, antes de las últimas elecciones ya trabajaron de la mano de Red Eléctrica para conocer sobre el terreno las posibilidades de conexión, conscientes de la magnitud del proyecto que tenían entre manos. “Supone una inyección de dinero muy importante. No sé cuántos puestos de trabajo serán, pero para la economía del municipio será muy relevante”, ha destacado.

Con este proyecto, Blackstone ocupará el 100% del polígono de Calatorao, que se puso en marcha con el “boom” inmobiliario, pero que hasta 2020 no pudo inscribirse en el registro mercantil. En total, la empresa ha adquirido unas 224 hectáreas de terreno junto a la A-2, hasta 3,5 kilómetros de largo, aunque, en esta primera fase, únicamente tiene previsto desarrollar la mitad.

Hasta 1.400 empleos

De este modo, se estima que esta inversión podría llegar a generar hasta 1.400 empleos directos, de los que 1.200 serían durante la construcción y 200 al ponerse en funcionamiento. Asimismo, se confía en que el proyecto tenga impacto no sólo en Calatorao, sino en otros municipios de la comarca del Valdejalón como Épila, La Muela (que también recibirá un centro de datos de Microsoft) o Lucena de Jalón.

Aunque todavía se desconocen los plazos, el Gobierno de Aragón lo ha declarado como inversión de interés general y autonómico, lo que le permitirá reducir los plazos administrativos a la mitad.

El centro de datos que levantará en Calatorao tendrá una ligera diferencia con los de Amazon Web Services o Microsoft que ya están en funcionamiento. Mientras estos dos gigantes tecnológicos los utilizan para sus propios servicios, Blackstone lo utilizará para dar servicios a otras empresas, como grandes bancos o compañías energéticas, que requieran su espacio en la nube.

La “no” invitación al acto de presentación

Precisamente, el alcalde se enteró del anuncio oficial de esta macroinversión mientras estaba teniendo lugar la presentación en la sede del Gobierno de Aragón. Desde el PSOE critican la “falta de altura institucional” por no invitarle, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico explican que se trataba de temas de confidencialidad pedidos por la empresa.

De hecho, nada más acabar la presentación, tal y como ha contado Felipe y ratifican desde el Gobierno aragonés, la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, le llamó personalmente para contarle los detalles del anuncio. Como ejemplo, el alcalde de Villamayor de Gállego tampoco estuvo presente en el anuncio de la inversión del Grupo Costa en abril por una cuestión similar.

En cualquier caso, el alcalde quita hierro al asunto y lo deja como una “mera anécdota”, esperando poder trabajar de la mano del Gobierno para organizar el aterrizaje de Blackstone. “Tenía malestar por no estar ahí, pero lo que quiero es que el proyecto salga adelante. Me he puesto a su disposición para coordinar los trabajos y que avance lo más rápido posible”, ha detallado.