Oficial: Víctor Fernández deja de ser entrenador del Real Zaragoza tras su dimisión

Víctor Fernández termina su cuarta etapa al frente del Real Zaragoza. Solo quedaba el comunicado por parte del club para que la noticia fuese totalmente oficial. Este miércoles a mediodía, el Real Zaragoza ha emitido ese comunicado haciendo oficial la salida, después de las palabras del entrenador al terminar el encuentro ante el Real Oviedo. Además, en el tradicional brindis navideño, Jorge Mas ha admitido la dimisión personal del técnico.

Así pues, el equipo aragonés deberá buscar un sustituto que trate de devolver al Real Zaragoza a lo alto de la clasificación.

El Real Zaragoza cayó este martes por 2-3 frente al Oviedo en La Romareda, dejando escapar una ventaja de 2-0 al descanso y fallando un penalti en la segunda parte. Estas circunstancias dinamitaron todo.

De esta forma, la derrota unida a los últimos resultados del Real Zaragoza (sin ganar desde el 2 de noviembre, 4 puntos de 21 posibles), Víctor Fernández asumió su responsabilidad en la rueda de prensa posterior: “Yo soy el primero que se pone por delante. Soy zaragocista y sufro con el Real Zaragoza. No soy lo suficientemente bueno para corregir esta situación. Le diré al presidente que me aparto a un lado. Si me dicen buenas noches, gracias y adiós. Lo he intentado todo. No encuentro la solución”, señaló ante los medios de comunicación.

Este mensaje lo reiteró en ocasiones, mostrando su compromiso con el club que le ha dado “todo”. “He intentado buscar lo mejor al equipo. Hemos hecho el mejor primer tiempo de la temporada. No seré ningún estorbo. Son muchos años, sé cómo es este mundo. Acepto la crítica de los resultados. Esto es indefendible. Estoy cansado de ser un escudo”, continuaba.

Así pues, con su futuro decidido, Víctor Fernández no ha dirigido el entrenamiento de esta mañana del equipo, acudiendo simplemente a despedirse de los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. En su lugar ha sido David Navarro, su segundo, el encargado de estar al frente de la plantilla.

En el brindis navideño del club con los medios de comunicación, el presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, ha confirmado que Víctor había presentado su dimisión a la entidad, que ya busca un nuevo líder.

El Real Zaragoza deberá buscar un sustituto para volver a la senda de la victoria y no alejarse de la zona alta de la clasificación.