Víctor Fernández aclara la suplencia de Soberón y visualiza un "partido de envergadura"

Este sábado habrá muchos espectáculos en Zaragoza. Comienzan las Fiestas del Pilar a las 21.00 con la celebración del Pregón, pero antes, a las 18.30, jugará el Real Zaragoza ante el Racing de Santander, en un duelo de "envergadura" y "exigente", según ha calificado Víctor Fernández este jueves.

El Real Zaragoza, actualmente cuarto clasificado de Segunda División, recibe este sábado en La Romareda al Racing de Santander, tercero y empatado con los dos primeros de la tabla. Así pues, se trata de un partido "muy exigente" para los blanquillos.

"Nos llevan un punto, son los que mejor han hecho las cosas hasta ahora. Es una prueba importante en nuestro campo, esperemos que esté lo mejor posible para mostrar nuestro fútbol", ha explicado el técnico aragonés refiriéndose al estado del césped, que continúa en tratamiento.

Además, ha insistido en hacer valer el factor campo y ha considerado que el equipo está preparado para enfrentarse a cualquier rival, aunque ha alabado el juego del Racing, así como a su entrenador, José Alberto.

Como mensaje para la afición, Víctor Fernández ha manifestado que como espectador es un partido bonito de ver, tanto por el Racing como por el Real Zaragoza. "Es un buen espectáculo. Es una hora buena, no llueve, no hace viento. La hierba va a crecer. Es una invitación total a acudir al partido", ha señalado.

El momento de Kosa

Un partido importante será también para Sebastián Kosa, que vivirá su primera titularidad con el Real Zaragoza, por la sanción de Lluís López. Ante esta situación, el técnico maño pide calma y no generar grandes expectativas, porque después llegan "las decepciones", defendía sin personalizar en el central.

"Tiene muy buena cabeza, es inteligente, serio, sereno, con templanza. Eso le puede ayudar, pero es desconocedor del fútbol español, de la Segunda División, aunque pide información constante", ha explicado el aragonés sobre Kosa.

Igualmente, puntualizaba que el partido "no pasa por Kosa, sino por estar bien colectivamente" y espera que el "sentido del equipo" salga reforzado, ya que también es vital "levantarse inmediatamente".

Suplencia de Soberón

Mario Soberón vivió la pasada jornada su primera suplencia en el Real Zaragoza, pese a ser el máximo goleador del equipo. Víctor Fernández ha sido claro sobre los motivos de su suplencia: "Los mismos motivos que cuando lo pongo de titular, ganar".

Además, ha valorado la actitud del delantero, que "ha dado una lección", pese a tener la oportunidad de "meter mierda". Cabe recordar que el jugador habló este miércoles en rueda de prensa aclarando que había sido "una decisión del entrenador".

"Todo el mundo tiene sus roles, son protagonistas, pero no tengo a nadie imprescindible", continuaba.

En este sentido, Víctor Fernández ha manifestado que no le condiciona nada a la hora de tomar decisiones complicadas.

En cuanto al resto de tocados, ha confesado que no podrá recuperar todavía a Keidi Bare, pero aun así han logrado recortar el tiempo de su baja. Por parte de Cristian ha explicado que no hay urgencia, por lo que esperará todavía para introducirlo a la convocatoria, de la misma manera que Jair. No obstante, ha señalado que se decidirá tras el último entrenamiento.