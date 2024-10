Real Zaragoza - Racing de Santander: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion

Zaragoza vivirá este sábado uno de sus días grandes, el Pregón de las Fiestas del Pilar. Sin embargo, para muchos zaragozanos esta fecha, el día 5 de octubre, está marcada en el calendario por otro motivo, el partido del Real Zaragoza.

Y es que este próximo sábado por la tarde los eventos multitudinarios se juntan en la capital aragonesa. El Real Zaragoza se enfrentará este 5 de octubre al Racing de Santander en La Romareda. El encuentro de la jornada 8 está programado para las 18.30, dos horas y media antes que el Pregón de Juanjo y Naiara en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Así pues, acudir al partido de fútbol no evita asistir al segundo acto, ya que el encuentro finalizará a eso de las 20.30 y el inicio de las fiestas a las 21.00. Sin embargo, el centro de la ciudad se inundará de gente, por lo que acceder hasta la plaza del Pilar será complicado a esas horas.

En lo futbolístico, para este día especial llega uno de los conjuntos más en forma de la categoría, el Racing de Santander de José Alberto. El Real Zaragoza viene después de haber caído en El Molinón por 1-0 ante el Sporting de Gijón, por lo que la victoria se presenta esencial para los maños, sobre todo, ante su gente.

La Romareda tiene que ser un fortín para que los blanquillos puedan aspirar a grandes objetivos. De momento, han vencido en los dos compromisos (Elche y Levante) y esperan hacer lo propio este sábado, en un duelo de mucha exigencia. En caso de conseguirlo, los de Víctor Fernández superarían a su rival, ahora tercer clasificado, con un punto de ventaja sobre los maños, cuartos actualmente.

Para el duelo, el Real Zaragoza no podrá contar con Keidi Bare, lesionado, ni con Enrique Clemente y Lluís López, sancionados. En ese sentido, se espera el debut como titular de Sebastián Kosa.

En el campo las miradas también recaerán en Mario Soberón y Andrés Martín, por su batalla por el pichichi de la categoría. Aún es pronto, pero el racinguista lleva ya seis tantos, mientras que el zaragocista, cinco.

Su rival, el Racing, perdió este lunes su primer partido ante el Cartagena por 1-2, pero las sensaciones están siendo muy buenas para los cántabros, que aspiran a lo más alto.

Dónde ver en TV

La afición zaragocista regresa dos semanas después a La Romareda en el encuentro de la jornada 8 de Segunda División y en pleno inicio de las Fiestas del Pilar. No obstante, para los que no puedan acudir al estadio, el compromiso entre el Real Zaragoza y el Racing de Santander se podrá ver en directo por televisión a través del canal LaLiga TV Hypermotion y en Movistar Plus+.

Este canal está disponible en las plataformas de Movistar Plus, DAZN o Amazon Prime Video.

Hay que recordar que LaLiga Hypermotion anunció que más de 20 operadores emitirán los partidos de la temporada, siendo la lista más extensa hasta la fecha. Entre esos también se encuentra la empresa aragonesa Embou.