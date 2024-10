Partido especial para Soberón: se enfrenta a su Racing en plena carrera por el pichichi y esperando su mejor versión

Nueva jornada a la vista, ante otro de los equipos más en forma de la categoría. El Racing de Santander llega este sábado a La Romareda tras cosechar su primera derrota del curso. Por su parte, el Real Zaragoza también cayó frente al Sporting y tratará de reponerse sumando los tres puntos.

El duelo lo tiene todo para ser de gran interés. Tercer y cuarto clasificado de la Liga, primero y segundo en la pelea por el pichichi. Andrés Martín, con seis goles, encabeza esa clasificación, seguido de Mario Soberón, que lleva cinco y que ha sido el protagonista de este miércoles.

En primer lugar, Soberón ha valorado su inicio de temporada, con dos dobletes y un gol de penalti, que han dado alas al Real Zaragoza. "Intento dar mi mejor versión y ayudar al equipo. Estoy rodeado de buenos jugadores", ha afirmado.

A pesar de haber superado sus expectativas, quiere seguir y mejorar, porque considera que "siempre se puede dar más". "Llego nuevo, hay muchos nuevos, nos falta acoplarnos a todos para lograr, tanto mi mejor versión, como la del Real Zaragoza, están por llegar".

Asimismo, ha reconocido que enfrentarse al Racing de Santander es una fecha especial para él. Siempre lo es después de haber pasado en el club doce años.

Además, sobre la cuestión de celebrar o no los goles, confiesa que no sabe cómo reaccionará, que el año pasado marcó y no lo celebró, pero al jugar en casa y ante su gente, declara que si lo celebra "no pasaría nada".

De hecho, Mario Soberón ha expresado sus mejores deseos al club cántabro: "No lo miro con envidia, le deseo lo mejor, verlos bien es bueno para el club y para Cantabria. Soy un jugador de allí, pero no pienso en nada más que no sea aquí porque estoy inmensamente feliz".

Por otro lado, el jugador del Real Zaragoza ha hablado de ese particular duelo con Andrés Martín en la carrera por el pichichi de Segunda División. "El Racing tiene a Andrés y a otros jugadores que son los mejores de la categoría. Hay que centrarse en los equipos, en el Real Zaragoza y el Racing, y yo haré lo que me toque para conseguir los tres puntos", ha finalizado.

Derrota y suplencia

El pasado sábado en El Molinón, el ariete vivió su primera suplencia del curso, a pesar de su buen momento. No obstante, el jugador no quiere darle importancia a esa situación y ha explicado que fue una decisión del entrenador.

Por último, Soberón ha pasado página de la derrota frente al Sporting y pone el foco en la próxima jornada, en ser fuertes con el apoyo de la gente y reponerse ante un rival exigente que hará que el equipo saqué su "mejor versión".