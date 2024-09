Horario y dónde ver el partido Real Zaragoza – Elche de la jornada 4 de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza por fin se reencuentra con su afición y con su querida Romareda después de tres meses. Tras tres compromisos a domicilio, el cuadro aragonés vuelve a jugar en casa. La fecha marcada en el calendario desde hace semanas es este domingo 8 de septiembre y corresponde a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion.

El Real Zaragoza se mide este domingo a partir de las 18.30 horas al Elche CF en el estreno en La Romareda. Un estadio inmerso en su período de obras, con importantes modificaciones visibles, principalmente, sin el Gol Sur. Este estará tapado por una lona gigante con los colores del club y con el mensaje de 'Zaragoza nunca se rinde'.

En lo deportivo, los de Víctor Fernández llegan invictos a su duelo frente al cuadro ilicitano, ya que ganaron los dos primeros compromisos (Cádiz y Cartagena) y consiguieron un empate frente al Mirandés el pasado domingo. Así pues, 7 puntos de 9 posibles fuera de casa y ocupando el segundo puesto en la tabla de Segunda División.

No obstante, el camino es largo y el siguiente paso es vencer al Elche y comenzar fuerte en su feudo, importante para el futuro. Además, una semana después del cierre del mercado, la plantilla ya no es provisional, por lo que no hay excusas que valgan. Eso sí, el Real Zaragoza no podrá contar con Femenías, Aketxe ni Adu Ares por lesión, tres fichajes estivales.

Por su parte, el Elche, dirigido por Eder Sarabia, y el equipo actual de Raúl Guti (lesionado), viene de ganar su primer encuentro del año 2024/25, 3-1 ante el Córdoba. Antes de sumar sus primeros puntos, los ilicitanos cayeron contra el Huesca y el Albacete, ambos por 1-0.

Dónde ver en TV

Para todos aquellos aficionados que no acudan a La Romareda, donde se espera un ambiente digno de las mejores citas, el compromiso entre el Real Zaragoza y el Elche de la jornada 4 de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Este canal está disponible en las plataformas de Movistar Plus, DAZN o Amazon Prime Video.

Hay que recordar que LaLiga Hypermotion anunció que más de 20 operadores emitirán los partidos de la temporada, siendo la lista más extensa hasta la fecha. Entre esos también se encuentra la empresa aragonesa Embou.