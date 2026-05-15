El festival Pirineos Sur vuelve a Lanuza (Huesca): así es el programa del escenario flotante más mágico

Pirineos Sur ya ha comenzado a latir. Y lo ha hecho este jueves en Zaragoza, en el Espacio Ambar, durante la presentación oficial de una nueva edición del festival que, del 9 al 26 de julio, volverá a llenar de música el anfiteatro natural de Lanuza.

La XXXIII edición de Pirineos Sur regresa a uno de los escenarios más especiales de Europa. Un lugar donde la música y el paisaje conviven de forma única. El escenario flotante sobre las aguas del embalse, la silueta de la Peña Foratata al fondo y el pueblo recuperado de Lanuza convierten en este festival en una experiencia única.

Impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, el festival fue pionero en apostar por la multiculturalidad cuando todavía era un concepto poco habitual en los grandes eventos musicales del país.

Además, el festival se ha convertido en un motor cultural y económico para el territorio.

Durante varias semanas, miles de personas llegan al Valle de Tena atraídas por una programación que revitaliza la comarca, dinamiza el turismo y sitúa a Huesca en el mapa internacional de los festivales de verano. De jueves a domingo cada semana del mes de julio la zona vibra al ritmo de Pirineos Sur.

Programación

La programación de 2026 volverá a reflejar esa identidad abierta y diversa.

Por el escenario de Lanuza pasarán artistas de distintas generaciones y estilos como Rubén Blades, Jorge Drexler, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, José González, Chambao, Judeline, Bomba Estéreo, Valeria Castro, Dani Fernández, La M.O.D.A., Christina Rosenvinge o Nacho Vegas, entre muchos otros.

Cartel Pirineos Sur 2026

Durante doce jornadas, Pirineos Sur volverá a mezclar salsa, folk, flamenco, pop, electrónica, rock o música urbana. Un cruce de sonidos que define el espíritu del festival y que encuentra en Lanuza el mejor de los escenarios posibles.

La directora del festival, Amalia Ortiz, recordó durante el acto que Pirineos Sur “mira al futuro sin perder su esencia”. Destacó además tres pilares fundamentales del proyecto: la convivencia entre personas y naturaleza, la música como herramienta de transformación social y la sostenibilidad "difícil de conseguir pero que poco a poco se va logrando con diferentes acciones", como la de los buses lanzadera.

Fiesta presentación de Pirineos Sur 2026

También el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, puso el foco en el vínculo emocional que genera el festival. “Quien vive una noche en Pirineos Sur siempre quiere volver”, señaló, reivindicando el valor de un evento que ha conseguido proyectar la imagen de la montaña oscense mucho más allá de Aragón.

Las entradas siguen disponibles en la web oficial del festival, aunque varias fechas están ya cerca de agotarse. El precio depende del día, pero oscilan entre los 30 y 60 euros. Además, el certamen mantiene sus conciertos para todos los públicos, con entradas reducidas para menores y sesiones de DJ después de cada actuación.

Cómo llegar

Para proteger el entorno natural de Lanuza y minimizar el impacto medioambiental, este año los días de concierto de 18.00h a 7.00h de la madrugada, el trayecto hasta el festival se convertirá en una auténtica vía verde donde prohibirá la circulación de coches particulares y se priorizará el transporte a pie, en bicicleta o a través de autobuses lanzadera.

Para ello, se creará un parking disuasorio en Formigal con tres líneas de autobús que te llevarán hasta el recinto en Lanuza y el pueblo de Sallent. Además, en la entrada al recinto del festival se habilitará un aparcamiento para bicicletas.

Como novedad, este año se incorpora una nueva ruta desde Sabiñánigo, con parada intermedia en Biescas. Una medida que busca hacer más cómodo el acceso a Lanuza y reforzar el compromiso sostenible del festival.

Toda la información sobre horarios y rutas puede consultarse en la web oficial de Pirineos Sur.