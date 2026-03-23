Ferran Adrià, chef Michelin: "Un restaurante es el negocio más difícil que hay, el 60% no duran más de 5 días"

El Hotel Hiberus Zaragoza, del Grupo Palafox, ha acogido el 'Curso intensivo de gestión en restauración', desde este lunes hasta el próximo miércoles 25 de marzo que impartirá el chef Ferran Adrià y su equipo elBullifoundation para ofrecer a 90 hosteleros aragoneses las claves de los negocios de restauración.

Así, a través de estas jornadas de formación, se busca profundizar en una gestión eficiente y rentable de temas como la gestión de los restaurantes como pymes, la importancia de la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y, por último, la gestión eficiente del vino.

Además de Adrià, el curso cuenta con la participación de Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.

"El negocio más difícil"

Para el chef, un restaurante "no solo un lugar para comer bien" sino que trata de un negocio con muchas horas detrás: "Un restaurante es el negocio más difícil que hay en el mundo". Además de estar rodeado de "factores externos como la guerra que hay ahora", que no se pueden controlar. De hecho, según ha asegurado, debido al conflicto en Irán, "se espera un 50% más de turismo en España".

Se trata de algo que nadie se esperaba, y por ello, tal y como ha indicado, hay que apuntar a "lo que sí se puede controlar": la gestión del negocio ante situaciones como esta.

Así, Adrià ha asegurado que claves como esta son importantes a tener en cuenta, ya que "6 de cada 10 restaurantes no duran más de 5 días".

Por ello, ha señalado que "es fundamental que los establecimientos trabajen con un plan de negocio y un presupuesto para velar por su solvencia, tal y como hacen las grandes empresas, y hay que entender que la educación empresarial y financiera es vital".

Pero este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de CaixaBank y Horeca. El director comercial de Retail de la territorial Ebro de CaixaBank, Pablo Andoño, ha incidido en que "iniciativas como esta nacen con el objetivo de impulsar la profesionalización, la eficiencia y el futuro de un sector esencial, por el enorme valor que aporta a la economía, al turismo y a nuestra cultura.

Por su parte, el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín, ha subrayado que "la hostelería es un sector clave en Aragón" y ha reafirmado el compromiso de la organización con la promoción de iniciativas formativas que ayuden a atraer y retener talento y a mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Martín también ha destacado que este curso es "una oportunidad para continuar colocando a Zaragoza en el centro de la gastronomía".

Participación conjunta

Estas actividades se enmarcan en el acuerdo de colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation, orientado a prestar ayuda a iniciativas profesionales, especialmente del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas a través de la innovación y sesiones sobre gestión empresarial.

Asimismo, CaixaBank materializa el apoyo a la restauración a través de Food&Drinks, su división especializada que ofrece servicios adaptados a las necesidades de bares, restaurantes y cafeterías.