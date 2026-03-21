La primavera triunfa en Zaragoza: los tulipanes solidarios vuelan y el mercado cierra antes de tiempo

La plaza del Pilar se ha llenado este sábado, 21 de marzo, de color y solidaridad con el Mercado de Tulipanes organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, una iniciativa en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ) que ha vuelto a demostrar el fuerte compromiso ciudadano.

La respuesta del público ha sido tal que el mercado ha tenido que cerrar antes de lo previsto. Aunque estaba programado hasta las 20.00 horas, a las 17.30, ya se habían vendido todos los ramos de tulipanes e incluso las petunias que decoraban el espacio, agotando por completo la oferta.

Desde primera hora de la mañana, largas filas han marcado el ritmo de la jornada. Sin embargo, la organización ha permitido que el acceso fuera ágil. "Al principio un poco asustada al ver la fila, pero la verdad es que ha sido bastante rápida", explica Balma, que acudía por primera vez tras descubrir el evento en redes sociales. “La causa lo merece”, añade, mientras cuenta que ha comprado varios ramos para su familia.

Balma en el Mercado de Tulipanes. E.E

En total, se han puesto a la venta alrededor de 6.000 ramos (unos 60.000 tulipanes) a un precio de 8 euros, todos ellos con bulbo para poder ser replantados.

La iniciativa, que el año pasado recaudó cerca de 32.000 euros, ha incrementado este año su oferta en un 50% con el objetivo de aumentar los fondos destinados a la investigación y apoyo a las familias afectadas por el Alzheimer.

El ambiente festivo y solidario ha sido una constante durante toda la jornada. Victoria, voluntaria del Ayuntamiento, destacaba la implicación ciudadana: "La gente está respondiendo súper bien, se están agotando muy rápido. Yo encantada de poder aportar mi granito de arena".

El día ha acompañado, pues hacía sol y no soplaba fuerte el viento. "Como hace bueno mucha gente se ha animado", ha reconocido Victoria.

Victoria, voluntaria en el Mercado de Tulipanes. E.E

Entre los asistentes también se encontraban personas directamente vinculadas con la causa. Es el caso de Blanca, quien valoraba muy positivamente la iniciativa: "Todo lo que sea ayudar es divino. El alzheimer es de lo peor que te puede pasar, que tu madre, tu padre no te conozca... es muy duro".

Blanca, que ha vivido de cerca la enfermedad a través de amigos y su entorno, insiste en la necesidad de seguir investigando: "Hay que destinar menos dinero a las guerras y más dinero a la investigación, es fundamental".

Blanca en el Mercado de Tulipanes. E.E

La idea que el año pasado se puso en marcha en Zaragoza se inspira en el tradicional Tulip Day de Nueva York y Ámsterdam.

La iniciativa se desarrolló durante dos sábados dada la gran acogida de la primera jornada, que agotó los tulipanes en pocas horas y llevó al consistorio a planificar una segunda jornada, con un total de 32.000 euros (4.000 bouquets) recaudados en beneficio de Aspanoa y la Asociación Española contra el Cáncer, respectivamente.

Cómo cuidar los tulipanes

Estos ejemplares, procedentes de Ámsterdam (Países Bajos), incluyen instrucciones en inglés para facilitar su cuidado. En ellas se destacan las ventajas de adquirirlos con bulbo: conservan mejor sus nutrientes, duran más tiempo en el jarrón, presentan flores de mayor tamaño y colores más intensos, y ni siquiera es imprescindible colocarlos en agua. Algunas variedades, además, desarrollan fragancia.

Por otra parte, se ofrecen recomendaciones para su mantenimiento, como mantenerlos alejados de la fruta, para evitar que envejezcan más rápido y de las fuentes de calor, ya que se conservan mejor en ambientes fríos. También se aconseja cambiar el agua cada cinco días para obtener mejores resultados.

Por último, para conservar los bulbos y poder replantarlos, es necesario retirarlos de la tierra cuando las hojas se hayan secado, limpiarlos bien y dejarlos secar al aire durante dos o tres días. Después, deben almacenarse en un lugar fresco, oscuro y seco, envueltos individualmente en papel de periódico o en cajas de cartón con ventilación.