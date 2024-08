Los toros vuelven a la televisión autonómica de Aragón con éxito de audiencia

Los toros han regresado a Aragón TV, la televisión autonómica de Aragón, una década después de la última emisión con éxito de audiencia. La corrida, en la que participaron figuras de la talla de Enrique Ponce, obtuvo un 15,9% de cuota de pantalla a lo largo de sus 2 horas y 20 minutos de duración, convirtiéndose en líder de su franja.

El último festejo emitido allá por octubre de 2014 tuvo como protagonistas a Juan José Padilla, el Fandi y Miguel Abellán y rebasó el 32,1% de ‘share’, con un total de 186.000 espectadores únicos. Fue, no en vano, la corrida más vista de la historia de Aragón TV.

Este pasado fin de semana, Ponce fue reconocido, además, por el Ayuntamiento de Huesca coincidiendo con su retirada del mundo del toro. La propia alcaldesa, Lorena Orduna, destacó su aportación a la tauromaquia en las últimas décadas y su compromiso con la Feria de la Albahaca, que continuará este miércoles con una corrida de rejones de la ganadería de Luis Albarrán en la que participarán Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. Eso si el tiempo lo permite, ya que este martes ha habido que suspender la histórica corrida de Roca Rey, para la que estaba todo vendido, por la lluvia.

Ponce, que compartió cartel con el oscense David Galván y con Ginés Marín ante una plaza que rozó el lleno, no quiso irse de la capital altoaragonesa sin agradecer el cariño y el respeto con el que se le ha tratado siempre. “Es un honor recibir este homenaje de una ciudad en la que me he sentido muy a gusto. Han sido muchísimos los años en los que he hecho el paseíllo en esta plaza”, declaró.

Marín, además, terminó saliendo por la puerta grande tras desorejar al último toro de la ganadería de Samuel Flores y Miranda y Moreno. Lo hizo en una faena que fue seguida otras 12.000 personas a través de internet.

Durante estas fiestas, los espectadores de la televisión autonómica han podido ver también cuatro festejos de vaquillas. Y además, la Corporación está trabajando para ofrecer las corridas de la próxima Feria del Pilar, en la que también participará Enrique Ponce (sábado 5 de octubre) y otros grandes nombres del toreo como José María Manzanares y Alejandro Talavante (domingo 6). Se unirían a las ya tradicionales vaquillas de las Fiestas del Pilar, todo un talismán de audiencias para Aragón TV.

Plan de mejora

El éxito de audiencias no es la única alegría para el coso oscense. El Ayuntamiento de Huesca va a encargar, además, un plan de mejora integral de la plaza de toros, proyecto en el que ya trabajan los técnicos de Urbanismo.

El Consistorio cuenta con una partida de 30.000 euros para financiar este plan director de inversiones, que tiene como objetivo planificar las obras necesarias para garantizar la preservación del edificio, de casi un siglo de antigüedad.

La plaza ha pasado recientemente la correspondiente inspección técnica (ITE), una década después de la primera. Este dictamen técnico es válido para otros 10 años, si bien el equipo de gobierno es consciente de la necesidad de contar un calendario de mantenimiento y mejora global, incluso a corto plazo. De hecho, el propio informe recuerda que en los últimos años solo se han hecho trabajos ordinarios.

Incide también este documento en los problemas de ornato general en un edificio que presenta una situación visual aventajada. Y agrega que es necesario un plan de mantenimiento y mejora que garantice la pervivencia de edificio y su seguridad en el futuro.