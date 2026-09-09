Nuevas obras en Zaragoza: esta es la calle que se reformará totalmente a partir del lunes, 14 de septiembre

La calle de Doctor Iranzo, en las Fuentes, iniciará su reforma integral el próximo lunes 14 de septiembre.

Los trabajos se llevarán a cabo por 3.716.361,45 euros y se acometerán 9.192,81 m² de superficie.

En concreto, las actuaciones serán ejecutadas por la Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos (COPHA), y se dividirán en dos grandes fases independientes para garantizar la movilidad privada y del transporte público durante la duración de los trabajos, que afectarán a un total 498 metros de longitud de Doctor Iranzo, entre la calle del Cardenal Cisneros y la calle de Silvestre Pérez.

Así lo ha detallado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha explicado que la primera gran fase, que actuará entre la calle Cardenal Cisneros y la de Compromiso de Caspe, se iniciará este lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta principios de mayo de 2026.

A partir de ahí comenzará la segunda gran fase que se concentrará entre Compromiso de Caspe y Silvestre Pérez.

"Se mantendrá abierto en todo momento el cruce de Compromiso de Caspe, que es vital para el barrio, y los desvíos en las principales líneas de autobús urbano del barrio (22, 30, Ci3 y Ci4) se concentrarán en la segunda fase, que es en periodo estival, con menor uso, y el menor número de meses posible", ha resumido el consejero.

La primera gran fase ocupará el 15% de la calle Doctor Iranzo, lo que permite en todo momento seguir usando el 85% de toda la vía. Comenzará este lunes 14 de septiembre y se prolongará hasta inicios de mayo de 2026. En las afecciones a la movilidad esto se traduce en que la calle de Cardenal Cisneros quedará en fondo de saco con doble sentido, sin acceso a Doctor Iranzo, y la calle de Batalla de Lepanto estará cortada en su intersección con Doctor Iranzo. En Compromiso de Caspe se actuará sólo en media calzada, garantizando el paso de los vehículos por la otra mitad del vial.

Buses

En este periodo, solo la línea 44 del bus urbano, y tan solo en su sentido del Actur hacia la Estación Miraflores, verá variado su recorrido. Cuando llegue desde el puente de La Unión, en vez de recorrer Doctor Iranzo, bajará por Echegaray y Caballero hasta Fray Luis Urbano para conectar con su recorrido habitual por la calle de Francisco de Quevedo.

Habrá una ventana temporal, entre mitad de noviembre y finales de diciembre de 2026, que se actuará en la denominada Fase 1.2, que es el cruce en la otra punta de la calle, entre Silvestre Pérez y Doctor Iranzo. En ese tiempo, la línea 30, saliendo del barrio, en vez de usar Doctor Iranzo, saldrá por Echegaray y Caballero, Fray Luis Urbano y Rodrigo Rebolledo, donde retoma su itinerario habitual.

Con todo ello, en general, durante esta fase, las líneas 22, 30 (menos dos meses en dirección salida del barrio), Ci3, Ci4 y 44 (dirección Actur), mantendrán invariable su recorrido. Además, tampoco habrá afecciones a otras líneas que bordean el distrito, como son la Ci1, Ci2 y 38.

Asimismo, seguirán abiertas las principales calles del distrito: Doctor Iranzo en un 85%, Compromiso de Caspe, Rodrigo Rebolledo, Salvador Minguijón, Fray Luis Urbano, Silvestre Pérez, Monasterio de Siresa, Leopoldo Romeo o Tomás Higuera.

Fase 2

Una vez operativa la reforma de la fase 1, se iniciará en mayo de 2027 la fase 2, que va desde Compromiso de Caspe (media calle) hasta Silvestre Pérez. Los trabajos durarán hasta otoño de 2027. Se garantiza así que las mayores afecciones se concentran durante el periodo estival, en la que bajan los usos y afluencia del transporte público y se reduce el tráfico privado. Aquí será necesario activar un plan de movilidad más completo, que afectará a las líneas de bus urbano, sólo en sentido salida del barrio, 22, 30 y Ci3, que emplearán el eje Fray Luis Urbano y Batalla de Lepanto.

Como en otras obras de la ciudad, también se activará un Plan de Comercio específico así como las distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso, con canales informativos vía whatsapp o las principales figuras a pie de obra que atenderán a los residentes y comerciantes.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía será en Canal de Difusión de Whatsapp "REFORMA DOCTOR IRANZO", que se puede seguir o consultar a través del enlace directo disponible a tal efecto https://whatsapp.com/channel/0029Vb856cdBPzjVvJgQNX0a o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo.