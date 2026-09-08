Serrano descarta enseñar el contrato de arrendamiento de La Nueva Romareda por riesgo de "sabotaje y terrorismo"

El salón de plenos de la capital aragonesa ha dado inicio al nuevo curso político con una comisión extraordinaria de Presidencia solicitada por el PSOE para intentar esclarecer los detalles de la transferencia de 8 millones al Real Zaragoza por el 'naming' del estadio.

El concejal socialista Horacio Royo ha vuelto a requerir al Gobierno de Natalia Chueca que haga públicos los contratos de arrendamiento de industria relacionados con el futuro estadio de La Romareda.

"Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos los enseñan?", ha reclamado durante su intervención.

Una pregunta que, aunque inicialmente la había preparado para el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha podido hacérsela -quisiera o no- al responsable del área de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha hecho acto de presencia en la sala "con el único afán de trasladar toda la información solicitada".

Justificación que no le ha servido de nada a la oposición. "No sé si es por ignorancia de Lorén o que hay habilidades, como la de no reconocer la realidad, que son más propias de Serrano", ha planteado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez.

Información confidencial

Independientemente de esto, ha sido Serrano quien ha comparecido frente a los presentes. Eso sí, ha sido todo de palabra, pues el documento requerido no ha podido salir a la luz porque, además de los detalles económicos, en dichos contratos también se señala información confidencial sobre la estructura del propio estadio.

Y esto, según lo ha explicado Serrano, podría suponer un riesgo en términos de "sabotaje y terrorismo".

Un secreto profesional que, nuevamente, ha sido criticada por la oposición. "Hablan ustedes de confidencialidad, cuando se han invertido 150 millones de dinero público en el estadio", ha criticado Domínguez.

Así que, más allá de esto, Serrano se ha limitado a contar una vez más "lo que ya está dicho". Resumidamente, ha explicado que "de los 10 millones que Ibercaja ha ingresado de manera anticipada, dos se han quedado en las cuentas de sociedad La Nueva Romareda S.L, por los derechos de uso del estadio modular, mientras que los 8 restantes han ido para el Real Zaragoza por el naming".

Un pago que, asegura, no se sale fuera de lo normal y que, incluso, "en otros estadios de titularidad 100% municipal es también el equipo el que tiene los derechos el 'naming rights'".

Serrano no acaba de entender "exactamente qué información les falta a los grupos de la oposición y qué consideran que se ha hecho mal". Sobre todo porque, según critica, el contrato exige un canon de 1,1 millones de euros (cifra que varía en función de la categoría), mientras que "el PSOE permitió que jugaran gratis" en la antigua Romareda.

"Hay veces que usted Serrano es demasiado grosero. Queremos conocer los contratos de industria sobre el nuevo campo de fútbol. ¿Por qué se firman esos contratos de arrendamiento por un campo que no está terminado pero sí se ha pagado 8 millones por el naming?", ha insistido Horacio.

Para el concejal de Zaragoza en Común, parece ser tan culpable Serrano como Eva Torres, portavoz de Vox, pues le ha recriminado que, también como consejera de La Nueva Romareda, "lo sabía todo". "Ahora viene usted con que están enfadados con una situación que sabía, o debía saber", ha alegado.

Torres, por su parte, ha comparecido asegurando no tener muy claro para qué se han reunido todos este martes por la tarde. "Esta comisión debería haber acabado hace ya un rato", ha expresado nada más empezar su turno.

"Como todos aquí sabéis soy consejera de la nueva Romareda y tengo un deber de confidencialidad", ha expresado. Lo cual, asegura, "no quiere decir que como portavoz de Vox no critique el hecho de no haber tenido acceso a esa información".

El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde

Una versión del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde que ha sorprendido a los presentes. "Una cosa es que usted ostente esa doble condición y otra es si conoce o no. Se pueden disociar las personas jurídicas pero las físicas no", ha considerado Serrano.

Palabras que no han calado bien en la portavoz de los de Abascal, quien le ha recriminado, ahora sí abiertamente, que "Vox no tiene ninguna información de lo que sucede dentro de la Nueva Romareda" porque dice que ella misma "no se la puede dar".

Y, ante el enfado, Víctor ha rectificado trasladando sus disculpas por el comentario en tono jocoso, pero asegurando que "a veces tiene la piel muy fina".