La 'Mini Milla Delicias' celebra su segunda edición con más de 120 inscritos hasta el momento de 200 plazas disponibles

La carrera infantil, que tendrá lugar el 12 de septiembre, está abierta a cualquier participante de hasta 12 años.

La Mini Milla Delicias celebrará este sábado, 12 de septiembre, su segunda edición con una participación que ya supera la del año pasado.

Más de 120 niños y niñas se han inscrito hasta el momento, frente a los 110 participantes que tomaron parte en la prueba en 2025, y la organización prevé alcanzar entre 160 y 200 corredores.

La carrera comenzará a las 11.00 horas en la plaza del Jardín Vertical de la calle Delicias, con inscripción gratuita, y tiene un carácter totalmente abierto e inclusivo.

La prueba ha sido presentada este martes por el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; la jefa de Relaciones Institucionales de Ibercaja, Carolina Andreu; el director técnico del evento, David Constante; y la presidenta de la Agrupación de Comerciantes de Delicias, Sandra Sanz.

La Mini Milla Delicias está diseñada para que los más pequeños puedan disfrutar del atletismo en un entorno cercano y festivo.

Las carreras están dirigidas a niños y niñas hasta 12 años, con distintas categorías adaptadas a las edades: menores de 3 años acompañados, de 4 a 6 años, de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12 años.

Un recorrido de 400 metros

El circuito tiene una distancia de 400 metros y discurre por el entorno de la calle Delicias.

La salida y la llegada estarán situadas en la plaza del Jardín Vertical, en la confluencia de las calles Delicias y Caspe. Desde allí, los participantes pasarán por las calles 26 de Junio, Borja y Delicias antes de regresar a la plaza.

Los participantes de menor edad completarán una vuelta al circuito, mientras que los mayores realizarán dos vueltas, adaptando así la distancia al nivel de cada categoría.

Todos los corredores recibirán al finalizar la prueba avituallamiento y una medalla como reconocimiento a su participación.

Las inscripciones, que son gratuitas, permanecerán abiertas hasta este viernes y pueden realizarse a través de la plataforma habilitada por la organización:

El límite establecido por la organización es de 200 plazas y, en caso de que queden vacantes, también será posible inscribirse el mismo sábado.