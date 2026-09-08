Uno de los barrios más populares de Zaragoza mejorará su seguridad vial en colegios: estos son los cambios de tráfico

Zaragoza continúa mejorando la seguridad vial en sus entornos escolares.

Este mismo miércoles comenzarán las pruebas del proyecto europeo Elaborator que impulsa el Ayuntamiento dentro del programa Horizonte Europa.

Las actuaciones se centran en la calle Pedro III, donde se encuentra el colegio Doctor Azúa, y cuyos cambios implicarán, a su vez, otras medidas en las calles del entorno.

Este miércoles, 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Zaragoza comenzará los trabajos de señalización para incorporar los cambios previstos en el proyecto, que estarán disponibles la próxima semana.

Además, se pretende peatonalizar un tramo de Pedro III durante las jornadas y horarios lectivos. Se prohibirá el estacionamiento en dicha vía, incluida la "U" anexa a Doctor Azúa, y únicamente será posible el acceso en bicicleta.

Los días no lectivos, los vehículos solo podrán acceder desde Asín Palacios, girando por Santa Mónica.

Aparte de esta medida, se cambiarán las paradas del bus y del transporte escolar. En total, se suprimen las paradas de Pedro III/Asín y Palacios (poste 623) para las líneas 35, 42 y 53.

También Asín y Palacios 8, (poste 025) para la 35 y la 53 y se sitúa una nueva parada en Condes de Aragón, a la altura del CEIP Dr. Azúa, para la 35, 42 y 53.

A continuación de la parada de bus se habilitará una reserva de espacio para el bus escolar, únicamente para este cometido durante los días de apertura del colegio.

La prueba piloto también intentará dar una solución para el badén de la Iglesia de Santa Mónica, el cual tendrá permiso permanentemente para acceder desde la calle Asín y Palacios.

Además, se creará una plaza estacional en el entorno de Pedro IV el Ceremonioso y se reordenará el tramo final de la avenida Juan Pablo II. Esta vía se reducirá a un único carril de circulación al implantarse estacionamiento con el que se crean varias plazas nuevas, así como la posterior habilitación de plazas en el entorno del centro comercial Aragonia.

En Condes de Aragón entre Juan Pablo II y Luis Bermejo se pondrá en marcha un doble sentido de circulación y, en consecuencia la reordenación del estacionamiento.

Entre Juan Pablo II y los fondos de saco en sentido de entrada a la ciudad, se eliminan los aparcamientos en el margen opuesto a los centros educativos. Entre los fondos de saco y la calle Luis Bermejo, para conservar la plataforma de parada de autobús y taxi, es necesario más espacio y, por ello, se suprime el margen contrario como zona de estacionamiento.

La reordenación de Condes de Aragón entre Pedro III el Grande y Vía Hispanidad se llevará a cabo con el estacionamiento en espiga invertida junto a los centros educativos entre Pedro III el Grande y el andador José Castán Tobeñas.

Se permitirá aparcar en línea junto al andador, eliminando el carril derecho paralelo a la vía de servicio situada junto al centro de salud. Esto mismo se aplica en el tramo entre el final de dicha vía y y aproximadamente 50 metros antes de la incorporación a Vía Hispanidad.

En el CEIP Cesáreo Alierta se instalará una zona 'kiss and go' en Asín y Palacios, en paralelo a la pista de baloncesto del centro, lo que permitirá que los padres y madres dejar y recoger a sus hijos en el colegio.

Todas estas actuaciones, ha explicado la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, "permiten compensar las plazas de estacionamiento eliminadas con las generadas".

12 ciudades europeas comprometidas

Elaborator ha involucrado a 12 ciudades europeas comprometidas con la transformación de la movilidad.

El análisis detallado de los patrones de movilidad permite medir flujos de peatones, bicicletas y patinetes, volumen y velocidad del tráfico y exposición a contaminantes.

En total, 38 socios se han aliado en todo el continente y, en el caso de Zaragoza, también participan el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), Myrentgo Mobility y el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC).

El programa Horizonte Europa, que ha destinado 80.000 euros a Zaragoza, permitirá ensayar la reordenación de la movilidad y el estacionamiento durante un mes y medio, hasta el 30 de octubre. Una vez transcurrido este tiempo, el consistorio debe valorar su eficacia para dar la continuidad a los cambios o realizar la reversión a la situación inicial.

Gaudes ha expresado "la oportunidad que nos brinda este proyecto de probar una reordenación con más calado de lo habitual en torno a la seguridad vial de los centros escolares, precisamente en este entorno de alta densidad de estos equipamientos. Queremos ser ambiciosos con este piloto y reorganizar los espacios, incluso, compensando la zona con más plazas de aparcamiento. Durante este mes y medio supervisaremos cómo se adapta la comunidad escolar y el tráfico en la zona para tomar decisiones sobre la continuidad o no de las medidas".

Programa de innovación

El programa Horizonte Europa (Horizon Europe) 2021-2027 es el más destacado de los que se destinan a financiar la investigación. Con un presupuesto de alrededor de 95.000 millones de euros, impulsa proyectos destinados a generar conocimiento, desarrollar nuevas tecnologías y soluciones y trasladar la investigación al mercado y a la sociedad. El programa reúne a universidades, centros de investigación, empresas, administraciones públicas y otras organizaciones europeas e internacionales para abordar grandes retos económicos, sociales y medioambientales.

Entre sus principales objetivos se encuentran reforzar la competitividad europea, fomentar la transición ecológica y digital y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Horizonte Europa financia proyectos colaborativos en ámbitos muy diversos, desde la movilidad sostenible y las ciudades inteligentes hasta la energía, la salud, el cambio climático o la transformación digital, favoreciendo la cooperación entre países y el intercambio de conocimiento. En este marco se desarrollan iniciativas como Elaborator, enfocado a soluciones innovadoras de movilidad urbana y compartir sus resultados con otras ciudades europeas.