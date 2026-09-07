Los colegios Sansueña y Montearagón se sitúan entre los cuatro mejores de Aragón en la PAU de 2026

Los colegios Sansueña y Montearagón, entre los mejores de la PAU 2026. E.E

Los dos colegios de Fomento de Zaragoza alcanzan un 99% de aprobados entre los 110 alumnos presentados en la prueba.

Los resultados de la PAU 2026 publicados por la Universidad de Zaragoza, vuelven a situar a los colegios de Fomento Sansueña y Montearagón de Zaragoza entre los centros educativos con mejores resultados de Aragón.

Por nota de acceso en la PAU 2026, Sansueña es el nº1 de Aragón y Montearagón el nº4, logrando situarse ambos colegios entre los cuatro primeros puestos del ranking de los 127 centros educativos presentados.

Entre los excelentes resultados, destacan los obtenidos por ambos colegios en diferentes materias: Montearagón logra la primera posición por nota media en Matemáticas II (Ciencias) y en Física y Química.

A estos resultados se suma un dato especialmente significativo: Ha aprobado el 99% de los 110 alumnos de Sansueña y Montearagón presentados a la PAU.

Desde los colegios se destaca que estos resultados son fruto del esfuerzo de los alumnos y del trabajo conjunto de familias, profesorado y personal no docente.

“Los resultados académicos son importantes, pero detrás de ellos hay mucho más: un proyecto educativo consolidado, años de trabajo, acompañamiento, esfuerzo y confianza. Por eso queremos felicitar especialmente a nuestros alumnos y agradecer a las familias, profesores y personal de los colegios su compromiso diario”, señalan desde Sansueña y Montearagón.

Los colegios quieren trasladar su enhorabuena a los alumnos y alumnas de la 52ª promoción, protagonistas de estos resultados, lo que supone un nuevo impulso para continuar trabajando por una educación que busca la excelencia académica de los alumnos y la formación integral de su persona.

En este sentido señalan que “con ello, los alumnos nos siguen dando motivos para creer en la trascendencia de nuestro proyecto educativo. Ellos son capaces de aportar un gran valor a nuestra sociedad en la medida que dan lo mejor de sí para los demás”.

Unos datos que suponen la continuidad de una trayectoria de buenos resultados de ambos colegios y son, para la comunidad educativa de Sansueña y Montearagón, motivo de satisfacción y reconocimiento al trabajo realizado durante toda la etapa escolar.