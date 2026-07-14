El Tacpa paraliza el contrato de la zona azul de Zaragoza y el PSOE lo tacha de "nueva chapuza"

Un coche, aparcado en la zona azul de Zaragoza. E. E. E. E.

El tribunal de Contratos de Aragón (Tacpa) ha solicitado paralizar el proceso de licitación del contrato de estacionamiento regulado de Zaragoza, que se adjudicó por un precio de 98.475.624,94 euros a la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales.

Un contrato con el que, de seguir adelante, la ciudad pasará a contar con 21.745 aparcamientos de zona azul y naranja (16.924 de residentes, 4.821 para rotación y 2.663 plazas de carga y descarga). Además, la adjudicataria se encargará también de implantar los nuevos sistemas de control de accesos vinculados a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como establecer una red de vigilancia y gestión digital del tráfico.

Según ha avanzado El Periódico de Aragón, el Juez ha tomado la decisión de paralizar el contrato atendiendo a la petición de la UTE formada por Eysa y MLN, empresas que también pujaron en el concurso, que no están de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo el proceso.

El PSOE Zaragoza no ha tardado en reaccionar asegurando que esta decisión del juez es "un nuevo fiasco político que se suma a una larga lista de fracasos de la alcaldesa Natalia Chueca".

"En materia de movilidad, no podemos olvidar lo ocurrido con el contrato del autobús, cuando una sentencia judicial obligó al Gobierno municipal a sacar una nueva licitación, un contrato que, todavía hoy, sigue sin adjudicarse", ha criticado el concejal Chema Giral.

El edil ha denunciado que Zaragoza está "patas arribas" por una "falta de planificación e incapacidad para coordinar y acompasar las obras de la ciudad" y dice que todo ello sigue el objetivo claro de "cortar cintas e inaugurar calles para el próximo año, coincidiendo con las elecciones".

Respuesta del PP

Unas declaraciones ante las que la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, se ha mostrado "sorprendida" porque "el PSOE vuelve a situarse del lado de la empresa recurrente y no del lado del interés general, de los técnicos municipales y de un procedimiento de contratación que se ha desarrollado con todas las garantías de legalidad, transparencia y profesionalidad".

Ha recordado que "la admisión a trámite de un recurso no supone, en ningún caso, que exista una resolución contraria al Ayuntamiento ni que el procedimiento haya sido anulado". En este sentido, Gaudes insiste en que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) deberá resolver en el plazo legal correspondiente "si procede o no la suspensión y pronunciarse sobre el fondo del asunto".

La edil ha puesto de ejemplo otros precedentes "muy claros" como el expediente del algoritmo de prioridad semafórica del transporte público, "en el que el TACPA acabó dando la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y avaló la actuación municipal".

También ha reseñado el lío de la plaza de Toros, cuyo desenlace ha tildado de "un auténtico varapalo jurídico para la Diputación Provincial de Zaragoza y para el propio PSOE en el que tribunal dijo en dos ocasiones que cuestionaba la legalidad de los pliegos de condiciones".

Por eso, dice que resulta "irresponsable intentar convertir un trámite administrativo ordinario en una supuesta condena política". "Lo único que demuestra el PSOE es su voluntad de generar ruido y de sembrar dudas", ha sentenciado.