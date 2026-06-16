Concierto confirmado por Espacio Zity: Saiko volverá a Zaragoza en las próximas Fiestas del Pilar 2026

Espacio Zity continúa desvelando nombres para su programación de las próximas Fiestas del Pilar y suma a su cartel uno de los artistas más destacados de la música urbana española. El granadino Saiko actuará el próximo 15 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el recinto de Valdespartera, en la que será su segunda actuación en el festival zaragozano.

Con apenas 24 años, Miguel Cantos Gómez, conocido artísticamente como Saiko, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva generación urbana. Nacido en Armilla (Granada) en 2002, el artista comenzó a abrirse camino fusionando reguetón melódico y trap, una combinación que le ha permitido construir una identidad propia dentro de la escena musical española.

Su ascenso fue especialmente meteórico a partir de 2022 con el lanzamiento de Polaris, un trabajo que logró la certificación de disco de oro. Sin embargo, el gran salto llegó un año después con Supernova, álbum que alcanzó el número uno en las listas españolas y acumuló más de 156 millones de reproducciones en Spotify, consolidando a Saiko como uno de los nombres imprescindibles del género urbano.

En 2024 publicó Sakura, su primer álbum de estudio, un proyecto que terminó de afianzar su posición en la industria musical. El disco contó con colaboraciones de artistas como J Balvin, Quevedo, Omar Montes y Dellafuente, y estuvo acompañado por una gira que recorrió algunos de los principales recintos del país. Ese mismo año se convirtió en el artista español más escuchado en España y pasó por primera vez por el escenario de Espacio Zity.

Un año después regresó con Natsukashii Yoru, un trabajo de carácter más personal e introspectivo con el que mostró una nueva faceta artística y evidenció una evolución que va más allá de su potente directo.

La próxima etapa de esa trayectoria llegará el 19 de junio con la publicación de Los Angelitos, su nuevo álbum. El artista ya ha adelantado varios temas de un proyecto que supone un regreso a las raíces del reguetón clásico, acompañado de una estética inspirada en la cultura de barrio, los coches tuneados, los motores y el motocross. Una propuesta que combina la energía del malianteo y el sandungueo con la sensibilidad y la nostalgia presentes en sus trabajos más recientes.

Las entradas para el concierto de Saiko en Espacio Zity saldrán a la venta el jueves 18 de junio a las 18.00 horas a través de la página web oficial del festival.

La incorporación del artista granadino se suma a las ya anunciadas de Viva Suecia, Myke Towers, Blackworks, Malmö 40 y el Festival del Electrolatino, configurando una programación que volverá a reunir durante dos semanas a algunos de los principales nombres de distintos géneros musicales en el Recinto Ferial de Valdespartera.