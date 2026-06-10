Cirugía mínimamente invasiva y especialización: así trabaja el equipo de Cirugía General de Quirónsalud Zaragoza

La cirugía moderna avanza hacia procedimientos cada vez menos invasivos, más precisos y con recuperaciones más rápidas para los pacientes.

En este contexto, el equipo de Cirugía General del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza constituye una unidad altamente especializada, gracias a la combinación de experiencia, tecnología avanzada y trabajo multidisciplinar.

Liderado por los doctores Guillermo Pola y Eloísa Villarreal, el servicio está integrado por cinco cirujanos especializados en distintas áreas de la cirugía general y del aparato digestivo.

Asimismo, trabajan de forma coordinada junto a anestesistas con una amplia experiencia en patología compleja, lo que aporta un alto nivel de seguridad en las intervenciones, y personal de enfermería especializado en el área quirúrgica.

Un modelo asistencial que permite abordar desde patologías habituales hasta intervenciones oncológicas de alta complejidad con las máximas garantías de seguridad.

Una de las principales cualidades del equipo es la preparación y formación de sus profesionales. El equipo médico cuenta con experiencia específica en cirugía hepatobiliopancreática, esofagogástrica, colorrectal y endocrina.

Esto permite ofrecer un enfoque personalizado en función de las necesidades de cada paciente y del tipo de intervención. “Esta forma de trabajar nos permite ofrecer un enfoque más preciso y especializado en cada caso”, explica Guillermo Pola.

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza dispone de quirófanos de última generación, equipamiento tecnológico avanzado y materiales quirúrgicos de máxima calidad.

Esta infraestructura posibilita desarrollar procedimientos complejos mediante técnicas laparoscópicas y mínimamente invasivas, reduciendo el impacto de la cirugía, el dolor postoperatorio y favoreciendo recuperaciones más rápidas y cómodas para los pacientes.

Intervenciones y técnicas pioneras

“Entre las patologías que tratamos con mayor frecuencia destacan la cirugía de hígado, páncreas, esófago, estómago y colon, además de proctología, cirugía de vesícula biliar y reparación laparoscópica de hernias inguinales”, indica Eloísa Villarreal.

El equipo aplica técnicas mínimamente invasivas tanto en cirugía programada como en intervenciones urgentes y reintervenciones complejas.

El servicio ha sido además pionero en Aragón en algunas intervenciones de gran complejidad a través de cirugía endoscópica mínimamente invasiva, como la duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica.

También fue uno de los primeros equipos de la comunidad en incorporar de forma rutinaria el tratamiento endoscópico preperitoneal de la hernia inguinal, una técnica que mejora notablemente la recuperación y el bienestar del paciente.