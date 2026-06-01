Volveremos regresa este miércoles a 72 municipios de Aragón: tendrá bizum e incorpora a los autónomos

Natalia Chueca, Jorge Azcón y Eva Valle, este lunes en la Librería General de Zaragoza. Fabián Simón Gobierno de Aragón

El programa de descuentos Volveremos regresa este miércoles a Zaragoza y otros 71 municipios de Aragón con importantes novedades.

La aplicación permitirá hacer bizum entre usuarios para pasarse el saldo e incluirá, por primera vez, a los autónomos.

¿Qué quiere decir esto? Que Volveremos también se podrá usar para ir al fisio o cortarse el pelo en las peluquerías adheridas.

A la presentación de la campaña, en la Librería General de Zaragoza, no ha faltado nadie. En ella han estado el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa, Natalia Chueca; la consejera de Economía, Eva Valle; su homólogo en el Ayuntamiento, Carlos Gimeno, y la directora general de Comercio, Carmen Herrarte. También una nutrida representación del pequeño comercio de la capital.

Los monederos digitales se podrán seguir recargando los miércoles y viernes, y el saldo se podrá gastar hasta el 31 de diciembre.

Se podrá 'ahorrar' hasta un 20%: un 10% lo pondrá el Gobierno de Aragón y el 10% restante, el Ayuntamiento de turno.

Este año se incorporarán a la campaña Albarracín, Calamocha, Daroca, Mazaleón o Utrillas, entre otros municipios.

Según han adelantado Chueca y Azcón, este 2026 habrá tres campañas. Y aunque no han querido adelantar cuándo serán las dos siguientes para no afectar a las ventas, todo apunta a que se seguirá el mismo esquema de los últimos años, con un Volveremos 'vuelta al cole' y otro en las semanas del Black Friday.

En Zaragoza, el saldo será de 1,9 millones de euros: 1 millón saldrá de la plaza del Pilar y los 900.000 euros restantes, del Pignatelli.

Ni el presidente ni la alcaldesa han ahorrado elogios para un programa que nació en los peores meses de la covid-19. No en vano, cada euro invertido tiene un efecto multiplicador exponencial.

Las estadísticas dicen que solo en la capital, el Volveremos llega a más de 2.000 comercios y 80.000 familias, con 81 millones de euros de ventas que demuestran que el programa "no envejece" y está más vivo que nunca.

La alcaldesa ha destacado que este año va a ser especialmente útil. Sobre todo tras la vuelta del IVA de la luz y el gas al 21% y con un contexto internacional marcado por la guerra en Irán que no ayuda.

Solo en 2025, el programa experimentó un crecimiento del 30%. "Ayuda a captar nuevos clientes y a que los negocios no cierren. No solo es una campaña de descuentos, mejora la vida de los zaragozanos", subrayaba la regidora.

A nivel regional habrá 3.500 comercios adheridos en 72 municipios. Se llegará a más del 80% de la población y desde el Ejecutivo se hará una primera aportación de 2,9 millones de euros que elevará el total hasta los 8,5.

Para los autónomos que se incorporen, el descuento se ceñirá al 10% que corresponde a la DGA.

"Con Volveremos gana el comercio, los ciudadanos y la economía de la Comunidad", destacaba el líder popular.