El Ayuntamiento cambiará el PGOU para construir 220 viviendas libres junto a La Romareda por 22 millones

Los suelos del antiguo convento de Jerusalén, en el paseo de Isabel la Católica, 10. google maps Zaragoza

Hasta 220 viviendas de uso libre, una residencia de mayores y otra para sanitarios. Este es el "ambicioso" proyecto que la mercantil Enta Properties ha trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza para los suelos del antiguo convento de Jerusalén, en el paseo de Isabel la Católica número 19 (junto al estadio de La Romareda, en el distrito Universidad).

Se trata de una operación para la que sería necesario llevar a cabo una modificación parcial de la calificación de los terrenos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), ya que actualmente tienen un uso religioso. La idea es que, con estos cambios, se amplíe su condición a residencial y usos terciarios lo que posibilitará la construcción de las residencias y las viviendas.

La parcela cuenta con una superficie neta de 8.161 metros cuadrados con la que, una vez cambiados los usos, el Ayuntamiento ingresará más de 22 millones en las arcas municipales. Según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se invertirán en mejora de equipamientos públicos, zonas verdes, vivienda y patrimonio público de suelo.

El proyecto, denominado 'Living Romareda', contempla un techo de 23.850 m2t de uso residencial, que se traducirá en la construcción de 220 nuevas viviendas de las que unas 70 (el 35%) deberán ser de alquiler de larga duración. Así lo ha fijado en el convenio el Consistorio, según ha explicado Serrano, con la idea de que la propuesta "asegure un impacto social directo".

El plano de los suelos con el edificio destinad a alquiler (en verde), vivienda libre (en gris), una residencia de mayores (en azul) y una residencia de sanitarios (en naranja). E.E Zaragoza

Serán así un total de tres edificios destinados a vivienda libre. El de alquiler tendrá nueve alturas, mientras que los otros dos serán de 12 y 15 alturas.

En otros 15.595 m2t es donde se proyecta la creación de un complejo sociosanitario para mayores (de siete plantas), en una mitad, y la residencia para sanitarios (con siete alturas), en la otra mitad.

Además, la operación contempla la creación de un nuevo vial público entre el paseo de Isabel la Católica y la calle D. Álvaro de Bazán (actualmente termina en fondo de saco). Esto supondrá un desahogo peatonal para la zona, ya que "se creará una transición natural y amable frente al nuevo estadio Ibercaja Romareda", ha señalado Serrano.

Pasos hasta la aprobación

Este expediente pasará el próximo lunes por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, para la solicitud de un pronunciamiento previo y discrecional. Si se considera oportuna la tramitación, el proyecto deberá superar la fase de aprobación inicial por mayoría simple en el pleno, un periodo de información pública y alegaciones no inferior a un mes (publicado en el BOP).

Tras esto, será cuando se dé el paso de la validación definitiva (con mayoría absoluta), que será -aproximadamente- a finales de año.

El antiguo convento de San María de Jerusalén está vacío desde el 2014. No fue hasta cinco años después cuando la inversora Bancalé - propiedad de Juan Fabré- adquirió sus suelos para, en un principio, levantar un complejo para personas mayores y una residencia para Médicos Internos Residente (MIR).

Su derribo comenzó en julio de 2024, tras años de debate político. Cuando Fabré adquirió los terrenos, solicitó la licencia de derribo del antiguo convento. Por aquel entonces, el entonces concejal de Zaragoza en Común y responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, consiguió parar la demolición mediante un informe que analizara la catalogación del inmueble.

Pero, una vez asumió Serrano este área (en el Gobierno de PP-Cs) volvió a encargar otro informe que negaba dicha posibilidad de catalogación.