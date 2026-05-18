Bizi Zaragoza registró 409 accidentes entre los más de 8,5 millones de usos: 22 derivaron en expediente

Bizi Zaragoza es un servicio con "bajo índice de accidentalidad". Así lo ha asegurado este lunes la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien acompañada por el director de la División de Bike Sharing de Serveo, Roger Junqueras, ha celebrado que las bicis públicas ya hayan alcanzado los 10 millones de usos.

Una cifra de "éxito" que le ha servido a la edil para cortar de raíz todas las dudas sobre la seguridad del servicio. "En total, desde el inicio del servicio y hasta el mes de marzo se han comunicado 409 incidentes en más de 8,6 millones de usos, lo que equivale a una tasa del 0,005% sobre el número de desplazamientos realizados", ha señalado.

De ellos, 22 han derivado en expedientes de responsabilidad patrimonial, es decir, que deben ser analizados por los servicios técnicos y jurídicos municipales. Porcentualmente, se trataría de "un 0,00025% sobre el total de los desplazamientos contabilizados", ha incidido Gaudes.



La tasa, según la concejal, confirma que la bicicleta pública es "un modo de transporte seguro, estable y con baja siniestralidad, incluso en escenarios de uso intensivo". No obstante, ha recalcado que "todo accidente es importante y se valora y analiza para la mejora continua del sistema, tanto en la bicicleta como en la infraestructura viaria".

9,8 usos diarios

Más allá del hito alcanzado en un año de servicio, con 10 millones de usos, los datos recogidos muestran también "un uso excepcionalmente elevado, con promedios de 9,8 usos por bicicleta y día, llegando en los meses de mayor actividad a superar ampliamente los 12–14 usos diarios".

Se trata de cifras "muy por encima de los estándares habituales en sistemas de bicicleta pública europeos, donde la media oscila entre 5 y 7 usos diarios por bicicleta", ha celebrado Junqueras.



Gaudes ha señalado que el día de mayor uso en el histórico del sistema fue el 3 de octubre de 2025 "con 44.568 usos". Ese día de arranque de Fiestas del Pilar cada bicicleta realizó una media de 18 viajes, 48 Km y estuvo en movimiento 3h 55'. Como referencia comparativa, el lunes 11 de mayo el sistema registró 35.342 usos.



Este uso implica, asimismo, un reto en el terreno del mantenimiento de las propias bicicletas, ya que exige un mayor esfuerzo por parte del concesionario.



A este uso intensivo se suma la magnitud de los desplazamientos realizados: desde el inicio del servicio se han registrado más de 24 millones de kilómetros, lo que ha permitido evitar la emisión de más de 500.000 kg de CO₂ a la atmósfera. Sólo en lo que va de 2026, el sistema ya suma más de 7,4 millones de kilómetros recorridos y más de 150.000 kg de CO₂ evitados. Estos resultados ratifican el impacto directo del sistema en la mejora de la calidad del aire y en la reducción del tráfico urbano.

Retos

Este éxito del servicio Bizi ha conllevado también "numerosos retos" a la empresa Serveo, encargada de la gestión de estas bicicletas en la ciudad. "Se han superado todas las expectativas y ello nos ha llevado a trabajar bajo una constante realidad cambiante", ha confirmado Junqueras.

Estas cifras de 9,8 usos diarios, que sitúan a Zaragoza como una de las ciudades más 'ciclistas' a nivel mundial, han requerido a su vez "un mayor trabajo de mantenimiento". "Ha sido una sorpresa para bien que nos ha obligado a adaptarnos e intensificar el mantenimiento diario, así como la plantilla de trabajadores", ha detallado el director de Serveo.