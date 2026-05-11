La oposición denuncia el "desfase" en la construcción de La Nueva Romareda y el PP defiende que "cumple con la ley"

Los cálculos de la Cámara de Cuentas y el posible incremento del coste de La Nueva Romareda han levantado las discrepancias de los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza. Este lunes, se ha celebrado la Junta "urgente" de Portavoces solicitada por el partido socialista para conocer de primera mano "cada euro de dinero público" destinado a este proyecto.

Según el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, el resultado en los tres grandes ámbitos que analiza el informe -contabilidad, situación financiera, cumplimiento normativo y seguimiento de contratos- es "en todos ellos positivos". "Eso lo que quiere decir es que el informe de la Cámara de Cuentas lo que refleja es que, tanto las cuentas de la Sociedad como todo su proceso, es transparente y acorde a la ley", ha sentenciado el edil.

Asegura que el documento, además, incluye una serie de recomendaciones, "varias de las cuales ya han sido aceptadas y aplicadas", como "la puesta en marcha de una página web corporativa, que ya está operativa". Otras medidas, ha asegurado, "se irán implementando conforme avance el proyecto y se alcancen los hitos previstos".

En relación al posible incremento de costes, Serrano ha asegurado que este responde a dos conceptos: por un lado, el El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y, por otro, la urbanización del entorno del estadio.

Sobre lo primero, asegura que el impuesto representa aproximadamente el "50% de ese posible incremento" e insiste en que "será abonado en tiempo y forma" por la Sociedad una vez finalice la obra, "tal y como establece la normativa vigente".

En cuanto a los trabajos del entorno, Serrano ha defendido que se trata de una actuación de carácter "municipal", ya que, a su juicio, excede el ámbito estrictamente deportivo del estadio. Entre otras cosas, porque "las obras incluyen la remodelación de las calles y la creación de una zona verde en el entorno de la calle Isabel la Católica", motivo por el cual "su financiación corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza".

Argumentos aparte, la portavoz socialista, Lola Ranera, ha salido de la reunión lamentando, una vez más, "la falta de transparencia y el oscurantismo" del Gobierno de Chueca y el de Jorge Azcón a la hora de "justificar cada euro de dinero público" destinado al proyecto del nuevo campo de fútbol. Sobre todo porque, dice, "el Consistorio zaragozano recibió el informe el pasado día 4 y la oposición no ha tenido acceso al documento hasta varios días después".

"Desfase"

Ranera ha recordado que comenzamos "el primer desfase con la mentira y el engaño en una campaña electoral de Jorge Azcón y Natalia Chueca de que nos iba a costar cero euros a los zaragozanos". Tras esto, dice que "pasamos a 120 millones en el 2024, después a 160 millones en el 2025 y ahora gracias a la Cámara de Cuentas nos encontramos que se eleva a 173,5 millones con la urbanización del entorno".

Unas obras que, según considera, debería asumir la Sociedad, "ya que están vinculadas directamente a la construcción del nuevo campo".

Asimismo, Ranera ha señalado las "anomalías" e "irregularidades" que la Cámara de Cuentas ha encontrado en los contratos analizados, además "de advertir de gastos no declarados y dudas sobre el estadio modular". "Estamos hartos ya de desfases y de mentiras", ha concluido la portavoz socialista.

Por su parte, desde Vox ven con buenos ojos algunas recomendaciones del informe que "hay que aceptar porque mejora de manera positiva algunas cuestiones, como el rigor y la transparencia" a la hora de ejecutar el proyecto.

"No es debate de Junta de Portavoces"

Sobre los 10 millones de sobrecoste, la portavoz del grupo, Eva Torres, opina que "no es un debate de Junta de Portavoces, sino se trata de un asunto que corresponde a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Cámara de Cuentas".

Eso sí, ha defendido que el ICIO "son casi 4,8 millones que todavía no se han devengado y que puede estar sujeto a bonificaciones". Un importe de un impuesto que, critica, "dejamos de recaudar". Asimismo, sobre el coste de urbanización del campo, "que va a beneficiar al interés general", es "lógicamente" un coste "que afrontan los zaragozanos", ha concluido.

Desde Zaragoza en Común, Elena Tomás ha mostrado su gran preocupación tras la publicación del Informe de la Cámara de Cuentas sobre la sociedad La Nueva Romareda, un documento que, según considera, viene a confirmar "punto por punto" todas las críticas realizadas por su coalición al proyecto de Chueca y Azcón.

"Lo dijimos claramente: aquello de que ‘no nos iba a costar un euro’ era un bulo del PP. Y hoy la Cámara de Cuentas nos da la razón: este proyecto es un pozo sin fondo financiado con dinero público para tapar la insolvencia del Real Zaragoza y los intereses de Forcén, Mas y su tropa”, ha declarado el portavoz del grupo municipal. Asimismo, ha señalado que "el informe dice que los costes seguirán creciendo hasta 2027" y asegura no entender que todavía no se haya ofrecido una cifra definitiva.