Ejea rechaza el cierre de oficinas liquidadoras y pide a Aragón mantener servicios fiscales en el medio rural

El Gobierno de Aragón comunicó hace unas semanas su decisión de no prorrogar el convenio que mantiene abiertas 25 oficinas liquidadoras en la comunidad.

La medida se justifica en una supuesta “reorganización interna y operativa”.

Ante esta situación, Ejea de los Caballeros se ha mostrado en contra del cierre. "Estas oficinas son una herramienta clave para gestionar y recaudar impuestos. Prestan servicio en municipios medianos y pequeños, fuera de las capitales de provincia", manifiestan desde el Ayuntamiento.

Su posible cierre tendría consecuencias directas en localidades como Ejea. Los vecinos se verían obligados a desplazarse hasta Zaragoza u otras sedes.

Además, esto tendría un impacto negativo tanto en el empleo y el equilibrio local. No solo se perdería la comodidad de evitar desplazamientos, sino que también afectaría a los trabajadores que actualmente prestan este servicio y que tendrían que buscar una alternativa laboral.

A ello se suma la brecha digital. Muchas personas no cuentan con acceso fácil a herramientas telemáticas por edad, situación económica o limitaciones de conexión. "Por eso, la atención presencial sigue siendo fundamental, para garantizar la igualdad de oportunidades", señalan.

Expresan que estas oficinas ofrecen un trato más personalizado, confidencial y adaptado a las necesidades de cada usuario, lo que resulta fundamental a la hora de acercar la administración a la ciudadanía.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado una moción en contra del cierre. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE e IU, la abstención de Asi Ejea y el rechazo de PP y VOX.

De este modo, se insta al Gobierno de Aragón a reconsiderar su decisión y a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ejeanos y aragoneses para llevar a cabo sus obligaciones tributarias.