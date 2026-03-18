Un autobús de la línea 38 de Zaragoza, en imagen de archivo.

Un autobús de la línea 38 de Zaragoza, en imagen de archivo. E.E Zaragoza

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Los vecinos de Valdefierro, tras un año sin la línea de bus 24: "La 38 es insuficiente, no ha merecido la pena este viaje"

Desde la AV Aldebarán reclaman que se ha perdido capacidad en el nuevo recorrido, lo que afecta "a todos los ciudadanos que usan la 38".

Más información: Las nuevas líneas ci3 y ci4 de Zaragoza cumplen un año: los buses suman ya los 8 millones de validaciones

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Hace un año que los vecinos de Valdefierro dijeron adiós a su histórica línea. El 17 de marzo de 2025 la que fuera la ruta más usada de la ciudad desapareció, dejando hueco (y sus buses) para crear dos nuevas circulares (Ci3 y Ci4) que desde entonces conectan hasta siete distritos con el centro de la ciudad y la estación Delicias.

Un cambio que requirió (no sin disputa y protestas vecinales) ampliar la línea 38, que desde entonces llega al barrio de Valdefierro, y de la línea 36. Ambas, desde que vieron modificado su recorrido, han aumentado sus usuarios, según datos municipales.

Concretamente, la primera ha sumado más de 408.000 viajeros durante el pasado mes de febrero (12.000 más que durante el mismo periodo de 2025) y la segunda más de 273.800 (frente a los 219.000 del año anterior).

Un autobús de la línea 24, en una imagen de archivo.

Las líneas circulares han 'movido', por su parte, a unas 731.177 personas durante este periodo. Algo ligeramente superior a los que llegó a sumar la 24 durante su último mes de febrero, que fueron 713.108 zaragozanos.

No obstante, pese al incremento de validaciones, desde Valdefierro los vecinos aseguran que el cambio es "insuficiente" y que el viaje de la 24 a las nuevas circulares "no ha merecido la pena". Así lo declara a este diario el presidente de la asociación de vecinos Valdefierro Aldebarán, Jorge Navarro, quien asegura que "todo lo que se temía que iba a ocurrir ha pasado".

"De más a menos capacidad"