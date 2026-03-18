Los vecinos de Valdefierro, tras un año sin la línea de bus 24: "La 38 es insuficiente, no ha merecido la pena este viaje"

Se refiere así a las consecuencias que, a su juicio, ha tenido la reordenación del transporte en el día a día del barrio. "Hemos pasado de tener una línea de alta frecuencia y alta capacidad, como era la 24, a una línea con alta frecuencia pero de menor capacidad, como es la 38", explica.

En este sentido, subraya que el cambio ha tenido un impacto directo, especialmente en las horas punta. "Esto tiene consecuencias en el día a día, sobre todo en los momentos de más tráfico de personas. Más allá de la incomodidad para los vecinos de Valdefierro, el problema también afecta a quienes utilizan la línea en otros puntos del recorrido", añade.

Navarro apunta además que la ampliación de la línea 38 no ha ido acompañada de un refuerzo suficiente. "Simplemente se añadieron los mínimos vehículos para mantener la frecuencia, pero lo que se ha hecho realmente es sumar viajeros a la misma línea, lo que ha provocado una mayor ocupación y viajes más incómodos para todo el mundo", sostiene.

La 36

En cuanto a la línea 36, asegura que es uno de los principales focos de malestar en el barrio. "Tiene una frecuencia media que mejoró ligeramente tras la eliminación de la 24, pero se demuestra insuficiente en algunos momentos del día, especialmente en horas punta", señala.

Un problema que se agrava, dice, en el trayecto entre Valdefierro y la estación de Delicias, "uno de los más utilizados por los vecinos".

"Ya advertimos desde el primer día que solo con la 36 no se podían cubrir esos desplazamientos. Ahí es donde más quejas hay", afirma. A ello se suman las frecuencias en fines de semana y festivos: "Son habituales esperas de media hora. Si ya partes de una frecuencia de 20 minutos, cualquier pequeño retraso provoca huecos de 30 minutos o más, lo que satura los autobuses e incluso impide recoger viajeros en algunos puntos", señala.

El presidente vecinal insiste en que la situación se está prolongando demasiado en el tiempo. Sobre todo porque, según reclama, "es muy difícil explicar el porqué".

"Se nos dijo que teníamos que renunciar para tener un mejor sistema de autobús, pero no compartimos que esté siendo así. Tenemos un peor servicio a nivel ciudad, no hay un incremento significativo de viajeros y, sin embargo, sí hay un aumento del coste", critica.

En esta línea, considera que "no ha merecido la pena todo este proceso".

Sobre todo, tras las modificaciones que se han vivido en la 38 por obras en la ciudad. "La 38 se nos vendió como la línea que nos acercaría al paseo Independencia y a plaza España, pero ahora ni siquiera llega ahí por los trabajos del Coso, sino al paseo Constitución y al paseo de la Mina", expone.

"Parece que cada cambio nos deja en un peor escenario que el anterior y el enfado de los vecinos es difícil de explicar", concluye.