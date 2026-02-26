El original local que abrirá sus puertas en pleno centro de Zaragoza: convertirá una marca tradicional en todo un referente

Las tiendas de telas ya no son lo que eran. O al menos no lo serán si el nuevo proyecto de Julián López marca el camino.

La histórica firma, una de las más importantes del sector textil a nivel nacional, abandona su ubicación en la calle Alfonso I para trasladarse a la calle Candilejas. Un cambio que busca ofrecer lo de siempre, pero adaptado a los nuevos tiempos.

Y hacerlo, además, sin salir del centro de la ciudad, ya que la nueva ubicación se encuentra a tan solo unos pocos metros de la anterior, donde este referente textil trabajó e hizo historia durante 47 años.

El nuevo establecimiento ocupará un gran local pasante con fachada a dos calles, una ubicación que además de ser "privilegiada" multiplicará su potencial comercial. La ejecución corre a cargo de la constructora sostenible Metro7, compañía ya conocida en la capital por sus edificaciones modulares.

Pero además de construir edificios que recuerdan a los Lego, otra de las áreas en la que la constructora es experta es en la de ejecución de locales comerciales

Un espacio concebido desde el producto

En el caso del nuevo Julián López, la intervención tiene un claro protagonista: las telas. Para ello, se trabajará con sistemas específicos de exposición, manipulación y almacenamiento.

Metro7 ha desarrollado para este proyecto mobiliario a medida concebido específicamente para el universo textil, adaptando el diseño al producto.

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto. Los materiales seleccionados priorizan criterios responsables y soluciones constructivas eficientes.

Pero si el interior se define por la precisión técnica (centrada en el producto), el exterior lo hará por su carga simbólica. Y es que, como guiño a esa tradición adaptada al futuro, el proyecto incorporará en fachada una pieza del arquitecto Rafael Moneo que aportará un carácter diferencial al conjunto.

Según defendía el arquitecto español, al arquitecto le corresponde encontrar en cada época los elementos y modelos que la transforman para adaptarla a las necesidades de las épocas que transcurren. Y, básicamente, el traslado de Julián López a Candilejas supone una relectura del comercio tradicional con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos y más sostenible.

Julián López

Julián López es una firma española especializada en la comercialización de tejidos, fundada en 1953 en Valencia, que se ha consolidado como un referente nacional en el sector textil.

Con una amplia trayectoria, la compañía destaca por su especialización en sedas, linos, terciopelos y bordados, ofreciendo un extenso catálogo de telas dirigido tanto a clientes particulares como a profesionales del ámbito de la moda, la confección y la decoración.