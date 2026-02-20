Cierra temporalmente este céntrico restaurante de Zaragoza en el que comió el rey Felipe VI

Zaragoza cuenta con infinidad de locales para disfrutar de una buena gastronomía. Uno de ellos es Tajo Bajo, un restaurante que apuesta por la comida aragonesa en pleno corazón de la Plaza del Pilar.

Sin embargo, hace apenas una semana que este conocido local ha cerrado sus puertas.

Cuando pasas por la puerta de este lugar, salta a la vista un cartel que avisa de que el local está en reformas, quedando prohibido el paso a cualquier persona que no forme parte de las obras. Aunque todavía se desconoce qué están haciendo en su interior, se prevé que las puertas no tarden demasiado en abrir.

Gastronomía aragonesa

Precisamente, hace dos años el rey Felipe VI visitó a la princesa Leonor mientras estaba llevando a cabo su formación militar en la ciudad, y eligió este lugar como parada para comer.

El restaurante, conocido por su visión contemporánea, tiene platos tan tradicionales como croquetas de borraja, cecina de buey, tablas de quesos aragoneses, arroz de borraja o tajo bajo de ternera.

Los precios varían desde platos de 15 euros hasta más de 20 euros, con diferentes tentempiés como el croquetón casero. Así como postres como el almendrón o la torrija casera.

En el caso del monarca, tanto él como sus acompañantes degustaron una croqueta de borraja para comenzar su menú especial de 35€ (un menú que el local ofrece a los grupos de entre 8 y 40 comensales). También pudieron disfrutar de la cecina de buey con queso Patamulo y aceite trufado.

De hecho, está consolidado como uno de los lugares más tradicionales para irse de comida. De este modo, si se leen algunas de las reseñas, las opiniones son varias. Desde "impresionante" y una "comida inmejorable", así como "descubrimiento de alta cocina en la Plaza del Pilar", comentan los usuarios.

Tajo Bajo pertenece al Grupo Vaquer y dispone de una gastro-terraza ubicada en la misma plaza de Nuestra Señora del Pilar. La decoración corre a cargo del arquitecto Pedro Abuelo, quien combina "la esencia de la tradición con un toque moderno y vanguardista" y un "diseño interior que fusiona la elegancia y la calidez", como escriben en la web del restaurante.