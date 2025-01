El Mercado Navideño de la Plaza del Pilar en Zaragoza triunfa entre los turistas, pero las ventas se atascan por el frío

Este año, el mercado navideño de Zaragoza ha destacado no solo por su ambiente festivo y las luces que adornan las principales calles, sino también por el aumento de visitantes, especialmente de turistas. Comerciantes como Óscar Millán, dueño de Mi Turquesa, han notado una significativa diferencia en las ventas y en la afluencia de público en comparación con años anteriores.

Millán comenta que el mercado ha sido una atracción turística este año, con "mucha presencia de gente de fuera". Y es que la llegada de turistas a Zaragoza parece haber sido uno de los factores clave para este repunte en la actividad comercial. "Diría que el doble de gente que el año pasado", señala.

Este incremento ha tenido un impacto directo en sus ventas. Aunque no especifica cifras exactas, asegura que su tienda ha experimentado un aumento en la demanda. "Las ventas han ido más o menos en la línea de los últimos años, siempre mejorando, porque tratamos de ofrecer algo diferente cada temporada", destaca.

Sin embargo, no todos los comerciantes coinciden en que las ventas hayan sido igualmente positivas. Juan Antonio Subisaga, de Conservas Nieles Loyola de Santoña, quien está en el mercado con su esposa, reconoce que el clima ha tenido un impacto negativo en su negocio. "Nos ha hecho muy mal tiempo después de Navidad", explica. La niebla, el frío y el viento han repercutido negativamente en las ventas. "Este año el tiempo ha sido bastante peor que el año pasado", añade, lo que ha hecho que, según su experiencia, las ventas se encuentren por debajo de las del año anterior.

A pesar de ello, Juan Antonio subraya que Zaragoza sigue siendo un mercado muy fiel y agradecido cuando se ofrece un buen producto. "Es un mercado que normalmente suele ser muy fiel. Es un mercado agradecido cuando el producto es bueno", resalta.

Al igual que Millán, también menciona que, a pesar del mal tiempo, han notado la presencia de más turistas, especialmente italianos y franceses. "He notado que ha habido bastante más gente de fuera de Zaragoza", señala.

Por otro lado, Alexis, vendedor en Lord del Formage, señala que en su caso las ventas han sido buenas, a pesar de no haber realizado toda la feria. "Llevo aquí desde el 20 de diciembre, no he hecho la feria completa, pero bastante bien, el tiempo nos ha perdonado bastante, a pesar de que ha habido días muy fríos, y hemos podido vender bastante", afirma. A pesar de no tener cifras exactas, cree que las ventas han sido "igual o incluso mejores que el año pasado". "He venido con ganas de vender y creo que eso ha ayudado bastante", agrega con una sonrisa.

"Condiciones muy malas"

No obstante, la experiencia para algunos ha sido más bien una "pesadilla" que esperan "no volver a repetir". Uno de los vendedores, cuyo nombre prefiere mantener anónimo, asegura que "el horario hasta las 22.00 y 23.00, cuando hace frío y no hay nadie por la calle para que compre, además de tener solo una hora y media de descanso para comer han sido unas condiciones que se nos han impuesto y que, para muchos, han sido muy malas".

El hombre explica que, cuando alquilaron su puesto para poder participar en el mercado, todavía no conocían el horario que implicaría la venta. "Fue, habiendo pagado ya, cuando se nos dijo que sería intensivo. Fue entonces cuando nos levantamos en protesta y ganamos ese rato de descanso al medio día", denuncia.

Aún así, el vendedor asegura que "ha sido muy duro" y que las ventas "no han compensado". Calcula que, este año, las ganancias han sido alrededor de un 30% más bajo que en las navidades anteriores. "Muchos hemos caído resfriados porque hemos estado muchas horas, algunas que no han merecido la pena, al frío", reclama, y añade que para el próximo mercado "no volverá".