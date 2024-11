Álvaro Molina, creador de Luzir: "Es un espacio donde la gente se va a volver niño por un momento"

Zaragoza ya huele y se viste de Navidad, la época más mágica y bonita del año. Aunque todavía hay que esperar hasta el día 29 de noviembre para la inauguración de las luces, a partir de este viernes los amantes de estas fechas ya pueden disfrutar de un espectáculo sin precedentes en la ciudad, totalmente único y especial.

"Luzir: Cuentos de Navidad" ha aterrizado en el parque Grande de Zaragoza para devolver a su infancia a todos los visitantes, siendo una experiencia inmersiva de luz y sonido para todos los públicos. Una idea nueva en España y que quiere hacerse un hueco en los planes navideños.

Todo aquel que visite la Rosaleda del parque en estas fechas quedará maravillado por su decoración. Gran parte de ese éxito se debe a Álvaro Molina, el arquitecto y diseñador de escenografía de Luzir.

El madrileño se adentró sin pensarlo en el proyecto, y en cuanto visitó el escenario, tuvo claro que quería hacer realidad los clásicos cuentos de Navidad en Zaragoza.

P.- En primer lugar, ¿cómo describiría la función de un diseñador de escenografía?

R.- Va más allá de la escenografía, porque entra la dirección artística de todo un evento. En general, los eventos que hago tienen en cuenta la escenografía, iluminación, el vídeo, la narrativa y el storytelling de una historia. Se mezclan muchas disciplinas artísticas en un único evento.

P.- ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto?

R.- Llevo 7 años, pero también hago teatro y hago exposiciones.

P.- ¿Cómo surgió el proyecto de Luzir? ¿El germen fue idea suya?

R.- Luzir es de unas productoras que querían hacer un evento en Zaragoza y me dijeron, "oye Álvaro, ¿te vienes con nosotros a ver Zaragoza?" Ellos querían un proyecto exclusivo para la ciudad, no adaptar nada. Y me apunté.

Vinimos al parque Grande y pensé que el sitio tenía posibilidades, me gustó. Le di bastantes vueltas, me vine luego yo solo, y dándole vueltas, llegué a 'Cuentos de Navidad'. Es un proyecto que se hace para este espacio, eso es lo bonito. Si no hubiese hecho la visita a este sitio y hubiese ido a otro, a lo mejor no hubiese creado 'Cuentos de Navidad', pero por cómo es el espacio, el recorrido, los flujos de personas, la vegetación y toda la flora, creo que es perfecto, porque nace aquí.

Álvaro Molina, diseñador de escenografía.

P.- ¿La idea inicial del proyecto era hacer algo de Navidad?

R.- Sí que los eventos al aire libre en Navidad tienen mucho tirón, porque al final el público es familiar, que es cuando está de vacaciones. Es buena época para hacer un evento, pero es verdad que no teníamos la cosa de hacer algo navideño. Fue al ver el espacio cuando dije "sí, Cuentos de Navidad cien por cien, vamos a hacer algo navideño".

P.- Desde que surgió la idea, ¿cuánto tiempo le costó planear la escenografía?

R.- Creo que empezamos a idear en abril. Se está mucho tiempo con la idea, que todo cuadre, saber qué cuentos seleccionas, etc. Yo me leí muchos cuentos de Navidad, aquí hay representados diez, pero en realidad hay muchos más en la tradición navideña. Había que seleccionarlos y que tuvieran sentido. Esos diez cuentos forman un gran cuento, hilarlos y todo es mucho tiempo.

Ya en verano es cuando se empieza a producir todo, la escenografía, el diseño de iluminación y hay que tener en cuenta que muchos elementos se hacen para el lugar. Requiere muchas más visitas técnicas, también con parques y jardines, urbanismo. Es un trabajo que requiere mucho.

P.- Ha participado en muchos proyecto, pero ¿es la primera vez que hace algo así con temática Navideña?

R.- Yo he hecho eventos al aire libre, pero este es diferente. Esto es muy navideño, normalmente no tengo tan presente la Navidad en estos eventos, aunque se hacen en época navideña.

Además, aquí se mezcla también el tema actoral, porque tenemos actores, que yo nunca había incorporado en la experiencia, y me parece importante porque estamos contando cuentos y de eso se trata. Es un proyecto singular, estoy muy contento.

P.- Entonces, ¿está satisfecho con el resultado?

R.- Sí, todo el equipo está satisfecho y orgulloso. Nos gusta que sea así en Zaragoza, que no habíamos visto un evento igual aquí en la ciudad. Nos encanta el espacio y además el hecho de poderlo ver de día, pero también de noche de otra manera completamente diferente.

Luzir es un viaje por los cuentos clásicos de Navidad.

P.- ¿Cuáles son las expectativas?

R.- Espero que tenga buena aceptación. En este tipo de eventos se tiene muy en cuenta el tipo de ciudad, los espacios que eliges, pero yo creo que si coges Zaragoza, parque Grande y Navidad, es una fórmula guay para que la gente pueda disfrutar, porque al final queríamos hacer una experiencia cómoda para el público, que la disfrute todo el mundo, todo tipo de públicos.

P.- ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Con qué sensación quiere que se vaya la gente?

R.- Lo que más me gusta de este y por lo que estoy más ilusionado es por esa parte de literatura y cultura. Obviamente, es un espacio donde la gente se va a hacer fotos, lo va a recorrer, se va a volver niño por un momento, porque entras en un mundo mágico, pero sobre todo, esa cosa de transmitir los cuentos, de volver a la literatura y reconocer todos los elementos que han construido nuestra Navidad, como las campanas, los duendes, Santa Claus o los Reyes Magos. Es bonito.

El espectáculo abre este viernes.

Además, porque dentro de la experiencia se crea como ese vínculo entre la familia, porque los padres van a contar a los niños los cuentos, los abuelos a los nietos también, existe esta cosa de "¡Ay, conoces este cuento! ¡Ay, mira, te lo voy a contar!".

A través de un QR tienes toda la sinopsis de los cuentos, es como tener ese vínculo con el resto de gente que te acompaña. Para mí eso es lo más importante.

P.- Sin duda es bonito poder devolver la ilusión al público...

Mi objetivo en realidad será ese, que no fuese solo una experiencia donde la gente se lo pasa muy bien, sino que de repente la experiencia te vaya más allá, porque dices "mamá, quiero que me cuentes la Reina de las Nieves" porque de repente lo hayan descubierto aquí. Principalmente, espero que la gente lo disfrute.