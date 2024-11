Los comercios de César Augusto entre la "incertidumbre" y el "optimismo" ante el Black Friday y las obras del parquin

Las obras en la advenida César Augusto, uno de los ejes más transitados de Zaragoza, perdurarán más de 10 meses. Un periodo en que el trafico permanecerá cortado en la zona, afectando tanto a los ciudadanos como a los comerciantes. El pequeño comercio se enfrenta de la avenida se adentrará este mes en las rebajas del Black Friday y las ventas de Navidad, aunque desde los locales aseguran que lo harán con "gran incertidumbre".

Justo al lado de la entrada al parquin de la plaza Salamero, Farma Living es una tienda de sofás donde sus dueñas aseguran no saber como irá la temporada de ventas este año. "Al día pasan unos 4.000 vehículos por esta zona, y el acceso al parquin se ha complicado. Sabemos que nos va a afectar, aunque no tenemos claro en qué medida", exponen desde el local.

Como la gran mayoría de los establecimientos de la zona, desde la tienda aseguran que se enteraron de la llegada de la maquinaria "a través de los medios de comunicación". Y, aunque la previsión es que las obras se finalicen pasados los 10 meses, desde Farma Living temen que el impacto pueda prolongarse más de lo previsto, "como ya sucedió con la plaza de Salamero".

"El tráfico rodado nos afecta mucho, ya que la visibilidad de nuestra tienda disminuye considerablemente si no hay", apuntan desde el local de sofás. Una trava que se suma a las dificultades a las que ya de por sí se enfrenta el pequeño comercio de la ciudad.

Las campañas comerciales que se aproximan, como el Black Friday, suelen convertirse en un pico de ventas para estos establecimientos. "No sabemos cuánto nos afectará, aunque lo que es seguro es que para bien no va a ir", aseguran.

Toda obra implica polvo, meses de afecciones y lamentos de los habitantes, a quienes les toca sufrir. Un mal que, con el paso del tiempo, se convertirá "en una vía peatonal mucho mejor que la que teníamos hasta ahora", señalan desde Colchones Aznar.

Óscar Zalacaín, responsable de esta tienda en la advenida César Augusto, muestra una actitud cautelosa pero "optimista" frente a las obras que afectarán a la zona durante los próximos meses. A pesar de los posibles inconvenientes, no considera que la situación vaya a ser un "drama" para los comercios locales.

La cara positiva

"No quiero ser negativo. Sabemos que las obras pueden afectarnos de alguna manera, pero no creemos que vaya a ser algo definitivo", asegura Zalacaín. Reconoce que el corte del tráfico podría tener un impacto, especialmente de cara a los eventos comerciales ya mencionados, "como el Black Friday y las rebajas de Navidad", pero mantiene una visión realista y no alarmista.

"De momento, no hemos notado una gran afectación. Veremos cómo evoluciona la situación más adelante, pero la expectativa ahora, antes del Black Friday, es positiva", insiste. El responsable de la tienda también resalta que, aunque las obras puedan causar ciertas molestias, son necesarias para mejorar la zona y hacerla más atractiva para el comercio en el futuro. De hecho, apoya la peatonalización y los esfuerzos por mejorar el entorno urbano.

"No estamos para nada en contra de que mejoren las calles o que se peatonalice más la zona. Al contrario, entendemos que puede haber algunas molestias temporales, pero a largo plazo, eso va a beneficiar al comercio", expone Zalacaín.

A pesar de estas dificultades, Zalacaín se muestra decidido a seguir adelante "como siempre" con su actividad comercial. Asimismo insiste en que, aunque "las obras son un mal necesario, lo que se haga ahora va a mejorar la zona para todos".